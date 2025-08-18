Infinix Hot 60i 5G ra mắt: Màn 120Hz, pin 6.000 mAh, giá chưa đến 3 triệu đồng

Infinix vừa gây bất ngờ với việc ra mắt mẫu điện thoại giá rẻ Infinix Hot 60i 5G. Mặc dù có mức giá phải chăng, sản phẩm này vẫn sở hữu nhiều tính năng ấn tượng, bao gồm màn hình mượt mà hơn cả iPhone 16 và pin lớn hơn Galaxy S25 Ultra của Samsung.

Infinix Hot 60i 5G ra mắt

Cụ thể, Infinix Hot 60i 5G được trang bị màn hình LCD 6.75 inch, hỗ trợ độ phân giải HD+ và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 670 nits, cho phép hiển thị tốt ngay cả dưới ánh nắng mặt trời.

Bên trong, điện thoại này được trang bị chip MediaTek Dimensity 6400, kết hợp với RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Điểm nổi bật của Infinix Hot 60i 5G là viên pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong 2 ngày. Sản phẩm cũng được trang bị camera sau 50MP và camera selfie 5MP, phục vụ nhu cầu chụp ảnh và gọi video.

Infinix Hot 60i 5G có cấu hình khá tốt

Infinix Hot 60i chạy trên hệ điều hành Android 15 với giao diện tùy chỉnh HiOS 15. Máy hỗ trợ hai SIM (nano + nano + microSD), Bluetooth 5.3, giắc cắm tai nghe 3.5mm và cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên. Thiết kế mặt sau của máy được lấy cảm hứng từ các điện thoại Pixel của Google, với 4 tùy chọn màu sắc: Monsoon Green, Plum Red, Sleek Black và Shadow Blue. Giá bán của Infinix Hot 60i 5G là 9,299 INR, tương đương khoảng 2,8 triệu đồng.