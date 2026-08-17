ĐT Việt Nam hạ gục "hổ Mã Lai" ngay trên sân khách, dân mạng "sướng rơn"

Tối 16/8, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2 - 0 trước Malaysia ngay trên sân Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Xuân Son mở tỷ số ở phút 45 + 4 bằng pha bay người đánh đầu sau đường tạt bóng của Tiến Anh, trước khi một pha phản lưới nhà ở phút 86 giúp đội khách nhân đôi cách biệt.

Đội tuyển Việt Nam thắng 2 - 0 ở trận lượt đi, hẹn gặp lại Malaysia ở lượt về.

Ngay sau chiến thắng, mạng xã hội Việt Nam nhanh chóng xuất hiện nhiều bình luận phấn khích. Tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng Nam viết: "Thắng 2 - 0 ngay trên sân Malaysia, quá tuyệt vời. Xuân Son mở đường, hàng thủ giữ vững và cuối cùng có thêm bàn thứ hai. Lượt về quá sáng cửa".

Facebooker Minh Quân bình luận: "Bàn của Xuân Son đúng thời điểm nhạy cảm nhất. Đang tưởng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 - 0 thì ảnh lại bay người đánh đầu. Đúng chất tiền đạo lớn".

Tài khoản Trần Đức Anh chia sẻ: "Đá sân khách mà thắng 2 - 0 thì không thể đòi hỏi nhiều hơn. Malaysia có sức ép nhưng Việt Nam mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn".

Trong khi đó, Hoàng Minh nhận xét: "Hổ Mã Lai có lợi thế sân nhà nhưng Việt Nam đã chơi rất tỉnh táo. Bàn thứ hai có phần may mắn nhưng quan trọng là đội tuyển đã tạo được áp lực để tình huống đó xảy ra".

Một tài khoản có tên Phạm Tuấn cho rằng: "Điều đáng mừng nhất không chỉ là tỷ số mà còn cách đội tuyển chống chịu sức ép trong hiệp 2. Malaysia cố gắng tấn công nhưng Việt Nam không bị cuốn vào thế trận của họ".

Tài khoản Lê Hoàng bình luận: "Xin phép vui một đêm. Thắng Malaysia 2 - 0 ngay tại Kuala Lumpur, Xuân Son ghi bàn, đội tuyển giữ sạch lưới. Lượt về chỉ cần tiếp tục chơi tập trung".

Chiến thắng 2 - 0 giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế rõ rệt trước trận bán kết lượt về trên sân nhà. Người hâm mộ vì thế có thêm cơ sở để kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Việt Nam gần như đã có vé vào chung kết Asian Cup 2026.

Pha phản lưới nhà của cầu thủ Malaysia được nhắc tới nhiều.

"Chúng ta đã hay lại còn hên".

Việt Nam ghi 1 bàn nhưng lại thắng 2 - 0 nhờ pha phản lưới nhà của đội bạn.