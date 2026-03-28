Redmi 15A 5G ra mắt: Pin 6.300 mAh, màn hình 120Hz, giá từ 3,6 triệu đồng

Hôm nay, Xiaomi đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại Redmi 15A 5G, gây ấn tượng với màn hình lớn, hiệu năng ổn định và pin bền bỉ.

Redmi 15A 5G sở hữu màn hình 6.9 inch với độ phân giải HD+ (1.600 x 720 pixel), tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 810 nits. Màn hình này đạt chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light, giúp giảm thiểu ánh sáng xanh, hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Về hiệu năng, sản phẩm được trang bị chip Unisoc T8300 6nm với xung nhịp tối đa 2.2GHz, đi kèm GPU Arm Mali-G57 MC2. Người dùng có thể lựa chọn RAM 4GB hoặc 6GB, cùng bộ nhớ trong UFS 2.2 với dung lượng 64GB hoặc 128GB, có thể mở rộng lên đến 1TB qua thẻ nhớ microSD.

Redmi 15A 5G chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện Xiaomi HyperOS 3.0, hứa hẹn nhận 4 bản cập nhật Android lớn và 6 năm vá bảo mật.

Về khả năng chụp ảnh, điện thoại được trang bị camera kép ở mặt sau với cảm biến chính 32MP và camera phụ, trong khi camera trước có độ phân giải 8MP, phục vụ nhu cầu chụp selfie và gọi video.

Điểm nổi bật của Redmi 15A 5G là viên pin 6.300 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 15W, đảm bảo thời gian sử dụng cả ngày dài. Xiaomi cho biết pin này có thể giữ đến 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc, tương đương hơn 3 năm sử dụng. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc ngược 7.5W.

Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn, giắc cắm tai nghe 3.5mm, kích thước 171.56 x 79.47 x 8.15mm, trọng lượng 210g, khả năng kháng nước và chống bụi chuẩn IP52, cùng hỗ trợ đài FM.

Redmi 15A 5G có ba màu sắc: Awesome Blue, Amaze Purple và Ace Black. Giá khởi điểm cho phiên bản 4GB + 64GB là 12.999 INR (khoảng 3,6 triệu đồng), trong khi phiên bản 4GB + 128GB có giá 14.499 INR (khoảng 4 triệu đồng) và phiên bản cao cấp 6GB + 128GB có giá 16.499 INR (khoảng 4,58 triệu đồng).