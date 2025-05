Honor “chọc giận” người hâm mộ Samsung với smartphone mới

Khi ngày ra mắt của Honor 400 đến gần, nhiều đoạn giới thiệu về sản phẩm đã được công bố, trong đó có một đoạn giới thiệu thú vị biến thành trò chơi nhỏ với mục tiêu nhắm vào người hâm mộ Samsung.

Honor 400 series sẽ trình làng ngày 22/5.

Trong một hình ảnh quảng cáo, Honor đã khéo léo ẩn giấu một số manh mối về sản phẩm mới. Những người hâm mộ có thể tìm ra các gợi ý và thậm chí có cơ hội giành được một chiếc điện thoại. Một trong những gợi ý nổi bật là ống kính tele khổng lồ gắn trên điện thoại, cho thấy rõ ràng rằng đây sẽ là một “nâng cấp camera lớn”.

Honor 400 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu thiết lập ba camera với camera chính 200 MP, camera tele 50 MP và camera siêu rộng 12 MP. Tuy nhiên, thông tin về việc liệu camera 200 MP có thể chỉ dành riêng cho mẫu Pro hay không vẫn chưa được xác nhận.

Teaser nhấn mạnh vào chữ "SAM" trong mô tả "Not the SAME", tạm dịch "Không giống nhau".

Hình ảnh teaser còn gây chú ý với một chiếc điện thoại được làm mát trong tủ lạnh, có thể ám chỉ đến xếp hạng IP cao (có thể là IP69) hoặc hệ thống làm mát tốt hơn. Một hình ảnh khác cho thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời với thông điệp “Không giống nhau”, có thể là một cách chế giễu dòng sản phẩm tầm trung của Samsung, vốn không có nhiều thay đổi giữa các mẫu Galaxy A.

Honor 400 Pro hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đáng chú ý với chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM lên đến 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB và pin 5.300 mAh với sạc nhanh 100W. Giá dự kiến cho mẫu thông thường là khoảng 560 USD và 900 USD cho mẫu Pro.

Dòng Honor 400 dự kiến sẽ ra mắt tại Anh và có thể có mặt trên khắp Châu Âu, Trung Quốc và thậm chí là Ấn Độ, trong khi thông tin về việc phát hành tại Mỹ vẫn chưa được công bố. Với thông số kỹ thuật ấn tượng và mức giá cạnh tranh, Honor 400 có khả năng trở thành đối thủ mạnh trong phân khúc tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm như Galaxy S24 FE của Samsung, OnePlus 13R và Pixel 9a của Google. Đặc biệt, với thiết lập camera ấn tượng, Honor 400 có thể là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích nhiếp ảnh di động.