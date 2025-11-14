Hơn 70 triệu người Mỹ có bài học đắt giá về “điện thoại miễn phí”

Tuy nhiên, những điều khoản đi kèm thường ẩn chứa nhiều bất lợi cho người tiêu dùng. Chi phí thực tế của điện thoại thường được chia thành các khoản tín dụng hàng tháng, chỉ áp dụng nếu người dùng duy trì gói cước đủ điều kiện trong suốt thời gian hợp đồng. Điều này khiến nhiều khách hàng bị ràng buộc vào các hợp đồng dài hạn mà không nhận thức rõ.

Nhiều người dùng Mỹ có thói quen mua các gói cước tặng kèm "điện thoại không tốn một xu".

Theo một nghiên cứu gần đây, khoảng 73 triệu người Mỹ đã bị lừa bởi khái niệm về “điện thoại miễn phí” mà không hiểu rõ các điều khoản. Một cuộc thăm dò do Harris Poll thực hiện cho Consumer Cellular cho thấy, nhiều người đang chi tiêu nhiều hơn mức họ nhận ra cho dịch vụ di động. Đặc biệt, một bộ phận lớn người dùng trên 50 tuổi đang trả tiền cho gói dữ liệu không giới hạn mà họ hiếm khi sử dụng, trong khi thực tế chỉ cần một lượng dữ liệu nhỏ.

Ngỡ rẻ, hóa ra smartphone “miễn phí” đắt đỏ

Hồ sơ sử dụng của Consumer Cellular cho thấy khách hàng trong nhóm tuổi này trung bình chỉ sử dụng hơn 5 GB dữ liệu mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với giới hạn cho các gói cước không giới hạn đắt đỏ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người đã đăng ký gói cước “miễn phí” mà không nhận ra rằng các điều khoản thường ràng buộc họ với các hợp đồng dài hạn hoặc mức giá hàng tháng cao hơn, dẫn đến việc mất đi khoản tiết kiệm đáng kể.

Nhưng việc không tìm hiểu kỹ các gói cước có thể khiến họ hối hận không kịp.

Về cơ bản, “miễn phí” không hẳn là miễn phí, và “không giới hạn” hiếm khi mang ý nghĩa như mọi người vẫn nghĩ. Theo CEO Ed Evans của Consumer Cellular, hàng chục triệu người Mỹ đang trả quá nhiều tiền cho dữ liệu không sử dụng hoặc điện thoại “không thực sự miễn phí”. Các nhà mạng cần giúp khách hàng hiểu rõ hơn về những gì họ thực sự đang trả tiền và cách điều chỉnh gói cước cho phù hợp.

Nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng Mỹ thiếu hiểu biết về chi phí di động và giá trị gói cước. Hơn một phần tư (27%) người trưởng thành đã chấp nhận các gói cước “miễn phí” mà không hiểu rõ các điều khoản. Đặc biệt, 90% người dùng di động tin rằng hầu hết mọi người đều hiểu sai về chi phí thực tế và các điều khoản ẩn sau các chương trình khuyến mãi. Trong số những người từ 50 tuổi trở lên, gần 80% có gói cước không giới hạn nhưng lại sử dụng ít dữ liệu hơn nhiều so với gói cước của họ.

Họ có thể quá vội vàng lựa chọn gói cước với dữ liệu di động không bao giờ sử dụng hết.

Người giàu dữ liệu, người trả tiền

Vấn đề này càng rõ rệt hơn với khách hàng của các nhà mạng lớn: hơn 80% người trong nhóm tuổi này có gói cước không giới hạn hoặc không sử dụng hết dữ liệu, trong khi một nửa trong số họ không chắc chắn về mức sử dụng dữ liệu hàng tháng và không bao giờ so sánh các gói cước để tìm giá trị tốt hơn. Tổng cộng, 43% người dùng di động không bao giờ tìm kiếm ưu đãi tốt hơn, với hơn một nửa là những người trên 50 tuổi.

Nhiều người tiêu dùng đang phải trả quá nhiều cho dịch vụ không dây vì họ hiếm khi xem xét lại mức sử dụng dữ liệu hoặc so sánh các gói cước. Để tiết kiệm hàng tỷ USD, người dùng nên kiểm tra mức sử dụng dữ liệu, tính toán chi phí thực tế của các giao dịch điện thoại và xem xét lại các gói cước hàng năm để tìm ra các lựa chọn thông minh và tiết kiệm hơn.