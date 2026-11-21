Xiaomi Watch S5 41mm

Xiaomi Watch S5 41mm sở hữu thân máy bằng thép không gỉ, kích thước 41,4 x 41,4 x 9,9mm và trọng lượng khoảng 36g chưa tính dây đeo. Sản phẩm có các phiên bản màu đen, lam nhạt với khung kim loại và tùy chọn màu trắng sử dụng khung gốm.

Xiaomi Watch S5 41mm.

Thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 1,32 inch, độ phân giải 466 x 466 pixels và độ sáng tối đa 3.000 nit. Sản phẩm còn có khả năng chống nước 5 ATM, tích hợp micro và loa để phục vụ các tính năng liên lạc. Sử dụng viên pin 590mAh, Watch S5 41mm cho thời lượng hoạt động tối đa 14 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng, khoảng 8 ngày khi sử dụng thông thường và 5 ngày khi bật màn hình luôn hiển thị.

Watch S5 41mm tích hợp các cảm biến theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, gia tốc, con quay hồi chuyển, áp suất khí quyển, nhiệt độ và ánh sáng môi trường. Thiết bị hỗ trợ định vị vệ tinh GNSS, tương thích GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou và QZSS.

Đồng hồ hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, theo dõi giấc ngủ với Sleep Algorithm 2.0 và tổng hợp dữ liệu sức khỏe thông qua Health Summary. Hệ thống có thể cung cấp báo cáo dựa trên hơn 50 chỉ số liên quan đến sức khỏe, vận động và giấc ngủ.

Xiaomi cũng bổ sung tính năng theo dõi sức khỏe phụ nữ và các mặt đồng hồ thú cưng tương tác. Watch S5 41mm chạy Xiaomi HyperOS 4, hỗ trợ kết nối Bluetooth và NFC.

Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi Smart Band 11 sử dụng màn hình AMOLED 1,72 inch với độ sáng tối đa 2.000 nit, viền hiển thị mỏng và thiết kế dạng viên thuốc. Vòng đeo hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và các hoạt động hàng ngày.

Xiaomi Smart Band 11.

Thời lượng pin được Xiaomi công bố lên đến 21 ngày đối với phiên bản tiêu chuẩn và khoảng 18 ngày với bản NFC, tùy điều kiện sử dụng. Sản phẩm có nhiều lựa chọn màu sắc và chất liệu, gồm phiên bản khung nhôm, NFC và Unibody Edition với thiết kế kim loại nguyên khối. Phiên bản NFC hỗ trợ một số tiện ích kết nối như sử dụng thẻ tương thích.

Về giá bán, Watch S5 41mm có giá niêm yết 6,49 triệu đồng cho phiên bản khung kim loại và 6,89 triệu đồng cho phiên bản khung gốm. Smart Band 11 NFC có giá 2,09 triệu đồng, riêng phiên bản Smart Band 11 Unibody Edition có giá 2,39 triệu đồng.