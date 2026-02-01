Hình ảnh chính thức của dòng Galaxy S26 bị rò rỉ

Theo những rò rỉ mới nhất, sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới của Samsung sẽ bao gồm ba phiên bản quen thuộc là Galaxy S26 tiêu chuẩn, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Đáng chú ý, phiên bản Galaxy S Edge từng được nhắc đến trước đây không xuất hiện trong bộ hình ảnh này.

Dòng Galaxy S26 sẽ được trình làng vào tháng 2.

Nhìn tổng thể, thiết kế mới của dòng Galaxy S26 không phải là một cuộc lột xác hoàn toàn mà thiên về tinh chỉnh chi tiết để cải thiện cảm giác cầm nắm và tích hợp một số thay đổi về phần cứng.

Hai bản Galaxy S26 tiêu chuẩn có khác biệt chủ yếu ở kích thước

Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus tiếp tục đi theo triết lý thiết kế đồng nhất, gần như giống nhau hoàn toàn về ngoại hình, chỉ khác kích thước tổng thể. Theo thông tin rò rỉ, bản tiêu chuẩn sẽ có màn hình 6,3 inch, trong khi bản Plus có màn hình 6,7 inch.

Hình ảnh tin đồn về Galaxy S26.

Cùng với đó, Galaxy S26 Plus sẽ có màn hình với độ phân giải cao hơn và viên pin dung lượng lớn hơn, khoảng 4.900 mAh so với 4.300 mAh trên bản thường. Cấu hình camera của hai chiếc Galaxy S mới sẽ khá giống nhau, gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP, camera tele 10 MP và camera trước 12 MP.

Về chip xử lý, nhiều khả năng hai model này sẽ sử dụng chip Exynos 2600 tiến trình 2 nm do Samsung tự phát triển. Tuy vậy, một số thị trường có thể nhận được phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cả hai dự kiến cài sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Một điểm gây chú ý trong hình ảnh rò rỉ là cả Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus đều có cụm camera dạng “đảo” nổi lên khỏi mặt lưng thay vì các ống kính tách rời như thế hệ trước.

Galaxy S26 Ultra thay đổi đường nét, tập trung nâng cấp camera

Galaxy S26 Ultra là phiên bản có nhiều khác biệt rõ nhất trong loạt ảnh lộ diện. Máy sẽ có các góc bo tròn hơn so với thế hệ trước, thay cho phong cách vuông vức quen thuộc. Cụm camera sau cũng quay lại dạng “đảo” lớn, phục vụ trực tiếp cho thay đổi quang học bên trong.

Galaxy S26 Ultra sẽ đi kèm bút S Pen.

Theo các nguồn tin, camera chính 200 MP trên Galaxy S26 Ultra sẽ có khẩu độ lớn hơn, giúp thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp thiếu sáng. Về nguyên lý, khẩu độ rộng cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn, từ đó cải thiện chi tiết ảnh và giảm nhiễu trong môi trường tối.

Ngoài thay đổi này, hệ thống camera vẫn giữ cấu trúc quen thuộc gồm camera chính 200 MP, góc siêu rộng 50 MP, camera tele với ống kính tiềm vọng 50 MP, camera tele 10 MP và camera trước 12 MP. Bên cạnh chụp ảnh, khả năng quay video cũng sẽ có thêm cải tiến.

Màn hình của Galaxy S26 Ultra dự kiến đạt 6,9 inch và vẫn dùng pin 5.000 mAh như nhiều thế hệ Ultra gần đây. Máy sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và cài sẵn Android 16, có thể đi kèm giao diện One UI phiên bản mới. Bút S Pen tiếp tục được tích hợp trong thân máy với thiết kế tròn trịa hơn để phù hợp các cạnh cong mới.

Galaxy S26 Ultra sẽ có nhiều nâng cấp nhất.

Loạt ảnh này cho thấy Samsung vẫn giữ hướng đi quen thuộc: cải tiến dần qua từng thế hệ thay vì thay đổi đột ngột. Các nâng cấp tập trung vào chi tiết ảnh thiếu sáng, trải nghiệm cầm nắm và tinh chỉnh thiết kế tổng thể.

Nếu các thông tin rò rỉ này chính xác, dòng Galaxy S26 sẽ tiếp tục là bản cập nhật theo hướng hoàn thiện, tập trung vào hiệu quả sử dụng thực tế hằng ngày hơn là tạo khác biệt bằng hình thức bên ngoài.