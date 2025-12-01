Những cải tiến khiến smartphone giá rẻ lột xác hoàn toàn

Không còn màn hình kém, hiệu năng yếu và phần mềm thiếu ổn định nữa, các nhà sản xuất ngày càng khó tung ra một chiếc smartphone “tệ”, bởi linh kiện đã rẻ hơn, chất lượng đồng đều hơn và mức giá dưới 7 triệu đồng cũng đủ mang lại trải nghiệm mượt mà.

Nỗi thất vọng màn hình không còn nữa

Màn hình từng là điểm yếu lớn nhất của smartphone giá rẻ: tấm nền tối, xỉn màu, độ chính xác kém, nhìn ngoài trời gần như không thể. Lớp kính bảo vệ cũng dễ trầy chỉ sau vài ngày bỏ vào túi quần.

Màn hình từng là yếu điểm khiến người dùng khó chịu với smartphone giá rẻ.

Giờ đây, người dùng không còn phải chấp nhận những hạn chế này. Những model như Galaxy A16 đã sử dụng tấm nền OLED sáng, bão hòa, dù độ chính xác màu chưa đạt mức cao cấp nhưng hoàn toàn đủ tốt trong tầm giá 5 triệu đồng. Motorola cũng nổi bật khi đưa OLED vào nhiều máy tầm trung, và nếu mua đúng thời điểm giảm giá, người dùng có thể sở hữu một màn hình đẹp với mức giá chỉ khoảng 8 triệu đồng.

Khi mọi thao tác từ đọc báo đến xem phim đều diễn ra trên màn hình, việc những tấm nền đẹp hơn xuất hiện ở phân khúc rẻ là bước tiến rõ rệt khi người dùng không còn cần bỏ ra hơn 20 triệu đồng chỉ để có trải nghiệm hiển thị tốt.

Hiệu năng mạnh hơn, phần mềm ổn định hơn

Ngày trước, smartphone giá rẻ thường bị bóp nghẹt bởi RAM thấp và chip yếu, thậm chí phải dùng Android Go. Tốc độ phản hồi chậm, giật lag trong các tác vụ đơn giản khiến người dùng buộc chọn máy cao cấp đời cũ không còn hỗ trợ hoặc máy mới hiệu năng kém.

Hiệu năng smartphone giá rẻ đang ngày càng được cải thiện.

Tình trạng này đã được cải thiện đáng kể khi chip tầm thấp của Qualcomm và MediaTek ngày càng mạnh. Snapdragon 6 Gen 3 hay Dimensity 6300 đều cho hiệu năng vượt trội so với những thế hệ trước. Một mẫu máy như Moto G Stylus 2025 với RAM 8 GB đã đủ xử lý mượt Instagram, duyệt web hay chơi game nhẹ đến trung bình.

Quan trọng hơn, hỗ trợ phần mềm cũng được nâng cấp. Samsung cam kết 6 năm cập nhật cho Galaxy A16, vốn khá hiếm thấy trong tầm giá. Điều này giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài, vẫn nhận bản vá bảo mật và tính năng mới mà không lo thiết bị bị “bỏ rơi”.

Thời lượng pin đang ở thời kỳ “ngon - bổ - rẻ”

Cả hiệu suất lẫn pin đều được cải thiện song song trên smartphone giá rẻ hiện nay. Chip mới tiết kiệm điện tốt hơn, trong khi các hãng gần như mặc định trang bị pin 4.500-5.000 mAh.

Thời lượng pin smartphone giá rẻ thậm chí có thể kéo dài đến 2 ngày dù hiệu suất cải thiện.

Những mẫu máy của Samsung, Motorola hay OnePlus trong tầm dưới 10 triệu đồng đều có thể dùng trọn một ngày, thậm chí hai ngày nếu nhu cầu không quá nặng. Người dùng không còn phải lo lắng chuyện sạc qua đêm hay mang theo pin dự phòng trong các hoạt động hàng ngày.