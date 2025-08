Chiếc iPhone bị nhiều người Việt chê bai lại đáng mua nhất hiện nay

Mặc dù mới chỉ ra mắt được khoảng 5 tháng, iPhone 16e đã ghi nhận thành công ấn tượng trong doanh số bán hàng và vượt xa phiên bản tiền nhiệm iPhone SE 3. Theo báo cáo từ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), trong quý đầu tiên, iPhone 16e đã chiếm tới 11% doanh số iPhone tại Mỹ, trong khi iPhone SE chỉ đạt 5% trong cùng kỳ năm 2024.

Người dùng thế giới ưa chuộng iPhone 16e hơn so với Việt Nam.

Cả hai thiết bị đều được định vị là lựa chọn iPhone giá rẻ, nhưng iPhone 16e dường như đã chiếm được cảm tình của người tiêu dùng hơn hẳn. Điều này xảy ra ngay cả khi iPhone 16e có giá cao hơn 100 USD (2,62 triệu đồng) so với iPhone SE khi ra mắt. Một lý do khả dĩ cho sự khác biệt này có thể là kích thước của iPhone SE, vốn được cho là quá nhỏ cho nhiều người dùng hiện nay, trong khi iPhone 16e sở hữu màn hình 6,1 inch lớn hơn đáng kể so với màn hình 4,7 inch của iPhone SE.

Ngoài ra, iPhone 16e được trang bị chip A18 mới nhất, trong khi iPhone SE thường sử dụng chip của năm trước. Kết hợp với bộ nhớ trong 128 GB của iPhone 16e so với 64GB của iPhone SE, nhiều người dùng đã cảm thấy iPhone 16e mang lại giá trị tốt hơn.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người dùng là thiết kế. Tất cả các mẫu iPhone SE đều sử dụng Touch ID thay vì Face ID, có thể khiến một số người cảm thấy iPhone SE kém hiện đại hơn. Theo báo cáo của CIRP, những lo ngại rằng iPhone 16e “bị kẹt ở giữa” phân khúc giá rẻ và cao cấp là không chính xác bởi mẫu sản phẩm này không chỉ thu hút người mua iPhone SE mà còn chiếm thị phần từ các mẫu iPhone 14 và 15 cũ.

iPhone 16e chính là lời kết cho iPhone cỡ nhỏ của Apple.

Sự thành công của iPhone 16e có thể đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên iPhone nhỏ. Dù Apple đã cố gắng phát triển các mẫu iPhone nhỏ hơn như iPhone mini hay iPhone SE, doanh số của chúng chưa bao giờ đủ mạnh để duy trì sản xuất. Với sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với màn hình lớn hơn, iPhone 16e có thể là dấu hiệu cho thấy người dùng đang chuyển hướng.

Cuối cùng, iPhone 16e là thiết bị đầu tiên được trang bị modem 5G C1 tùy chỉnh của Apple, đánh dấu bước đi đầu tiên của hãng trong việc giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Modem này hứa hẹn mang đến khả năng tiết kiệm năng lượng và thời lượng pin dài hơn nên rất phù hợp với iPhone 17 Air, chiếc iPhone được cho là mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.