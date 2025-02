Có giá chỉ khoảng 18 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max liệu có đáng mua?

Một số lựa chọn thay thế đáng cân nhắc iPhone 14 Pro Max nhìn chung là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc smartphone mạnh mẽ và hiện đại vào năm 2025, mặc dù cũng có một số điểm hạn chế cần lưu ý. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm khác như trong danh sách dưới đây. - iPhone 15 Plus: Sản phẩm nhẹ hơn iPhone 14 Pro Max nhưng vẫn sở hữu cùng chip xử lý và camera chính. Mặc dù màn hình không được trang bị công nghệ ProMotion, iPhone 15 Plus vẫn là một giải pháp thay thế rất hợp lý với thiết kế nhẹ hơn nhờ vào vật liệu khung nhôm, hiệu suất mạnh mẽ và camera cải tiến. Mặc dù giá cao hơn, đây là một lựa chọn đáng giá. - iPhone 16 Plus: Tương tự như iPhone 15 Plus, iPhone 16 Plus cũng là một sự thay thế tốt cho iPhone 14 Pro Max. Điểm nổi bật của sản phẩm là chip mạnh mẽ hơn và khả năng tương thích với Apple Intelligence. Tuy nhiên, màn hình vẫn là điểm yếu so với các mẫu cao cấp hơn. - iPhone 16 Pro Max: Đây là mẫu smartphone tốt nhất của Apple ở giai đoạn hiện tại và cũng là sự lựa chọn thay thế xuất sắc cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 16 Pro Max vượt trội hơn về mọi mặt, mặc dù giá thành cao gần gấp đôi so với iPhone 14 Pro Max, điều này có thể là nhược điểm lớn nhất của sản phẩm.