Giá iPhone 17 series tháng 3: Diễn biến đối lập giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro/Pro Max

iPhone 17 Pro Max đã chính thức lên kệ tại Việt Nam khoảng 5 tháng. Suốt thời gian qua, mẫu máy này luôn là tâm điểm chú ý của iFan nhờ những thay đổi rõ rệt về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera lẫn thời lượng pin.

iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot” tại Việt Nam.

Ghi nhận ngày 18/3 tại hai hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam là TGDĐ và FPT Shop, iPhone 17 series nhìn chung không biến động nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, trong khi iPhone 17 bản thường có xu hướng giảm thêm thì nhiều mẫu iPhone 17 Pro/Pro Max có xu hướng tăng giá, song mức chênh lệch chỉ vài trăm ngàn đồng so với trước.

Do đó, đây có thể chưa phải là thời điểm thích hợp để sắm iPhone 17 các bản Pro và Pro Max. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đại diện một số AAR, trong thời gian ngắn tới đây, các sản phẩm thuộc iPhone 17 series khả năng sẽ có đợt giảm giá khi hàng hóa về đầy đủ hơn cũng như qua giai đoạn cao điểm mua sắm Tết.

Về sản phẩm, iPhone 17 Pro Max có thiết kế mới nổi bật, mang đến bước nhảy đáng kể về hiệu năng. Máy được trang bị chip A19 Pro, chip iPhone mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động mạnh mẽ và hỗ trợ Apple Intelligence.

Ba camera 48MP Fusion - Chính, Ultra Wide và Telephoto hoàn toàn mới mang lại năng lực nhiếp ảnh tương đương tám ống kính, bao gồm cả khả năng thu phóng chất lượng quang học xa nhất từng có trên iPhone ở 8x. Ngoài ra, camera trước 18MP Center Stage cải tiến đưa khả năng chụp ảnh selfie lên một tầm cao mới.

Cụm camera tạo nên khác biệt cho iPhone 17 Pro Max.

Thêm nữa, màn hình Super Retina XDR trên iPhone 17 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mọi mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh, với lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Màn hình này sở hữu công nghệ ProMotion lên đến 120Hz, màn hình "Luôn bật" (Always On) và độ sáng ngoài trời 3.000 nit - mức cao nhất từng có trên iPhone, và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ceramic Shield bảo vệ mặt sau của thiết bị, mang đến khả năng chống nứt tốt hơn gấp 4 lần so với mặt kính sau trên các phiên bản trước đây.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 3/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,89 24,59 512GB 31,49 31,49 iPhone 17 Pro 256GB 34,79 34,49 512GB 41,49 41,49 1TB 46,89 47,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 37,79 512GB 43,29 42,99 1TB 50,99 - 2TB 63,09 63,99

* Giá tham khảo ngày 18/3/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.