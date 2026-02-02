Giá bán trung bình của smartphone sẽ tiếp tục tăng

Vào năm 2007, nhiều người đã phản đối dữ dội khi Apple định giá chiếc iPhone đầu tiên phiên bản 4GB với giá 499 USD (khoảng 12,9 triệu đồng) và phiên bản 8GB có giá 599 USD (khoảng 15,5 triệu đồng). Thậm chí, một video cho thấy CEO của Microsoft lúc đó - ông Steve Ballmer đã cười nhạo về giá của iPhone và chỉ trích bàn phím QWERTY ảo của thiết bị.

iPhone 17 Pro màu cam.

Tiếp đó, chiếc iPhone X 256GB là điện thoại thông minh đầu tiên được định giá ở mức hơn 1000 USD (khoảng 25,9 triệu đồng).

Giá trung bình của smartphone đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong quý IV/2025

Hiện nay, hầu hết chúng ta đều xem giá của các dòng điện thoại cao cấp để xác định giá của một chiếc điện thoại thông minh mới. Theo Counterpoint Research, trong quý IV năm 2025, giá bán trung bình (ASP) của một chiếc điện thoại thông minh đã vượt qua mốc 400 USD, đạt mức giá trung bình là 402 USD.

Trước đó, trong quý Quý III/2025, ASP chỉ là 350 USD. Cũng trong 3 tháng cuối năm 2025, lượng smartphone xuất xưởng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu đạt 135 tỷ USD trong ba tháng cuối năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bán trung bình (ASP) của Samsung giảm mạnh trong quý 4 do nhu cầu về điện thoại màn hình gập giảm.

Trong khi iPhone dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu về doanh thu trong quý IV/2025, Oppo lại là thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trong quý cuối năm 2025. iPhone 17 Pro Max đã giúp Apple tạo ra những con số ấn tượng trong quý IV, giúp hãng đạt doanh thu iPhone ước đạt 85,27 tỷ USD trong ba tháng cuối năm 2025. Doanh số bán hàng mạnh mẽ của chiếc điện thoại biểu tượng này được ghi nhận tại Trung Quốc, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh.

Lượng smartphone xuất xưởng của các thương hiệu qua các quý.

iPhone chiếm 57% doanh thu toàn cầu của ngành trong quý 4. Samsung đứng thứ hai, đóng góp 11% doanh thu của ngành. Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip, Samsung đã có một quý kinh doanh tốt với dòng điện thoại tầm trung Galaxy A, mang về mức tăng trưởng 17% về số lượng smartphone xuất xưởng trong quý IV.

Tuy nhiên, Counterpoint cho biết, nhu cầu thấp hơn đối với điện thoại màn hình gập của Samsung và doanh số bán hàng mạnh mẽ hơn của các mẫu điện thoại giá thấp hơn đã kéo theo mức giảm 20% giá bán trung bình của smartphone Samsung trong quý IV/2025 so với cùng kỳ năm 2024.

Smartphone Oppo có mức tăng giá bán trung bình cao nhất trong quý IV/2025

Cũng trong quý IV/2025, doanh thu và số lượng xuất xưởng điện thoại Xiaomi lần lượt giảm 9% và 11%. Lượng smartphone xuất xưởng của hãng giảm ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai trong số những thị trường lớn nhất của hãng. Mặc dù vậy, giá bán smartphone trung bình của Xiaomi đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước nhờ một số sản phẩm cao cấp được ra mắt. Điện thoại Oppo có mức tăng giá bán trung bình lớn nhất trong quý này với mức tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bán trung bình của điện thoại thông minh sẽ diễn biến như thế nào trong tương lai? Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint, Tarun Pathak cho biết, giá smartphone trung bình sẽ tăng nhanh hơn do nhu cầu về các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và giá chip nhớ (DRAM/NAND) tăng cao.

Giá bộ nhớ tăng cao là một vấn đề đã và đang ảnh hưởng đến Apple trong quý này. Ông Pathak cho rằng, giá bộ nhớ và giá bán trung bình (ASP) tăng cao sẽ dẫn đến lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu giảm trong năm 2026.