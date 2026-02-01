Tấm séc đầu tiên và bo mạch Apple-1 được đấu giá hơn 5 triệu USD

Cuộc đấu giá với chủ đề "Steve Jobs và cuộc cách mạng máy tính" do RR Auction tổ chức kết thúc cuối tuần này, thu về tổng cộng hơn 8,1 triệu USD. Tâm điểm của sự kiện là những kỷ vật gắn liền với những ngày đầu khởi nghiệp của hai nhà sáng lập Steve Jobs và Steve Wozniak trong gara gia đình.

Nổi bật là tấm séc ngân hàng Wells Fargo mang số hiệu No. 1, được ký vào ngày 16/3/1976. Đây là tấm séc đầu tiên được rút từ tài khoản ngân hàng gốc của Apple, trước khi công ty thành lập ngày 1/4/1976. Nó có trị giá gốc 500 USD, được dùng để thanh toán cho Howard Cantin, người giúp thiết kế bo mạch chủ đầu tiên cho máy tính Apple-1.

Tấm séc đầu tiên của Apple. Ảnh: RR Auction

Kết thúc phiên, tấm séc được mua ở mức 2,4 triệu USD (60 tỷ đồng), hơn 4.800 lần giá trị gốc. Ông Bobby Livingston, Phó chủ tịch điều hành RR Auction, cho biết: "Đây là tài liệu tài chính quan trọng nhất trong lịch sử Apple. Nó ghi lại giao dịch kinh doanh thực sự đầu tiên của Steve Jobs và Steve Wozniak".

Trong khi đó, nguyên mẫu bảng mạch chủ Apple-1, gọi là Celebration, cũng thu hút khi được chốt giá 2,75 triệu USD. Đây được coi là một trong những bảng mạch hiếm nhất, đặt nền móng cho sự ra đời dòng máy tính cá nhân đầu tiên của Apple.

Ngoài hai kỷ vật có tổng giá trị hơn 5 triệu USD, nhiều vật dụng cá nhân khác của cố CEO Steve Jobs cũng được giới sưu tầm săn đón với mức giá cao như bản sao kê ngân hàng tháng 3/1976 với giá 828.569 USD, tấm áp phích Apple năm 1977 bán với mức 659.900 USD, vỏ gỗ máy tính Apple-1 từ cửa hàng Byte Shop đạt 254.375 USD, bàn làm việc trong gara của Steve Jobs chốt giá gần 82.000 USD và bộ sưu tập nơ cài cổ của cố CEO Apple là 113.580 USD.

Một số vật dụng nhỏ lẻ khác cũng mang về số tiền lớn, như một đoạn cáp của máy tính Apple-1 cũ được bán giá hơn 3.200 USD. Thậm chí, những cuốn sách hướng dẫn sửa xe Volkswagen có bút tích của Steve Jobs cũng được đấu giá thành công ở mức gần 8.200 USD.

Theo các chuyên gia, việc Apple sắp chạm mốc 50 năm thành lập (1976-2026) đã đẩy giá trị các kỷ vật liên quan đến nhà đồng sáng lập Steve Jobs lên mức cao. Giới sưu tầm không chỉ mua một đồ vật, mà đang sở hữu những mảnh ghép lịch sử của một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới.