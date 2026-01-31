iPhone làm chủ cuộc chơi smartphone 2025, Galaxy S25 Ultra sắm vai “kép phụ”

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, không có gì ngạc nhiên khi danh sách các mẫu điện thoại bán chạy nhất toàn cầu lại do Apple thống trị, với iPhone 16, 16 Pro Max và 16 Pro chiếm giữ ba vị trí hàng đầu.

iPhone 16 là smartphone bán chạy nhất năm vừa qua.

Đáng chú ý, iPhone 17 cũng nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường chỉ vài tháng sau khi ra mắt. Mẫu iPhone 17 Pro Max đã đạt được mức độ phổ biến tương đương với iPhone 16 Pro Max để vươn lên vị trí thứ tư về doanh số toàn cầu chỉ sau ba tháng. Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn đã vượt qua doanh số của iPhone 15, thậm chí còn vượt mặt cả Galaxy S25 Ultra mới nhất của Samsung.

Dự đoán cho năm 2026 cho thấy, iPhone 17 có khả năng tiếp tục thống trị bảng xếp hạng doanh số, đặc biệt nếu Apple không ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro lại không có mặt trong danh sách top 10 smartphone bán chạy nhất năm 2025, điều này chỉ ra sự khởi đầu không mấy thuận lợi của sản phẩm so với mẫu tiền nhiệm.

Danh sách smartphone bán chạy nhất năm 2025 và 2024.

Trong khi đó, tình hình của Samsung không mấy khả quan khi Galaxy S25 Ultra chỉ ở vị trí thứ 9 trong top 10 danh sách smartphone bán chạy nhất năm 2025. Các mẫu Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge và Galaxy A56 đều không có mặt trong danh sách này, trong khi Galaxy A16 5G và Galaxy A06 4G lại chiếm giữ vị trí thứ 5 và thứ 6. Điều này cho thấy sự chuyển dịch trong thị trường smartphone, khi các mẫu điện thoại giá rẻ đang chiếm ưu thế.

Nhìn về tương lai, bảng xếp hạng năm 2026 nhiều khả năng chứng kiến sự xuất hiện của iPhone 17 cho vị trí dẫn đầu, trong khi iPhone 17 Pro Max ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng vẫn còn nhiều điều khó đoán, đặc biệt nếu iPhone 17e ra mắt trong thời gian tới.

Galaxy A16 5G là điện thoại Android bán chạy nhất năm 2025.

Sự trì hoãn của iPhone 18 tiêu chuẩn đến năm 2027 có thể tạo cơ hội cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trở thành những sản phẩm bán chạy ngay sau khi ra mắt vào tháng 9/2026.