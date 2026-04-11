Samsung dự kiến đạt lợi nhuận "khủng" nhờ điều này

Samsung dự kiến ​​đạt lợi nhuận hoạt động hơn 38 tỷ USD (57,2 nghìn tỷ won) trong quý đầu tiên năm 2026, được thúc đẩy bởi mảng bán dẫn. Đây là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất mọi thời đại và tăng 753% so với lợi nhuận quý 1/2025. Lợi nhuận quý 1 cũng sẽ vượt qua toàn bộ lợi nhuận cả năm 2025 của Samsung. Nhìn chung, đây là một thành tích đáng nể.

Doanh số và lợi nhuận hoạt động ước tính của Samsung tăng qua thời gian.

Dễ thấy, lợi nhuận kỷ lục được thúc đẩy bởi mảng bán dẫn của Samsung, tiếp tục thống trị thị trường bộ nhớ với các khách hàng như Google, Meta, Amazon, Microsoft và OpenAI đều đang tìm kiếm chip HBM (Bộ nhớ băng thông cao) của Samsung cho các trung tâm dữ liệu AI của họ.

Lợi nhuận quý 1/2026 của Samsung so với các giai đoạn 2016-2025.

Ngoài ra, nhu cầu về bộ nhớ DRAM và chip lưu trữ flash NAND cũng không hề giảm, điều này đặt Samsung vào một vị thế rất thuận lợi và sinh lợi. Theo các nhà phân tích, Samsung có thể đạt lợi nhuận hoạt động lên tới hơn 220 tỷ USD vào năm 2026 và thậm chí con số ấn tượng hơn là 330 tỷ USD vào năm 2027.