Chiếc smartphone đáng mong đợi của Samsung sắp ra mắt

Samsung đang phát triển một phiên bản mới cho dòng smartphone màn hình gập của mình, với thiết kế gập ba thay vì gập một màn hình kép như các mẫu Galaxy Z Fold trước đây. Mặc dù tên chính thức của thiết bị vẫn chưa được công bố, sản phẩm này sẽ tạm gọi là Galaxy G Fold 7 cho đến khi có thông tin chính thức từ công ty Hàn Quốc.

Galaxy G Fold 7 lcos thể được ra mắt vào tháng 10 tới đây.

Các báo cáo trước đây chỉ ra rằng, Samsung dự kiến ra mắt chiếc smartphone gập ba đầu tiên của mình vào năm 2025. Tuy nhiên, khi năm 2025 dang dần khép lại, Samsung vẫn giữ im lặng về thiết bị này.

Mặc dù vậy, các nguồn tin rò rỉ mới nhất cho thấy, nhiều khả năng Samsung sẽ chính thức ra mắt smartphone gập ba trong thời gian không xa, có thể vào tháng 10 tới. Ngoài ra, ETNews cũng cho biết Galaxy G Fold có thể sẽ được phát hành sớm nhất vào tháng 11, với khả năng lên kệ trước một tháng so với thời điểm kết thúc năm 2025.

Galaxy G Fold 7 sẽ được phát hành với số lượng hạn chế

Tuy nhiên, trong khi Samsung đã hoàn thiện gần như hoàn toàn mẫu smartphone gập ba Galaxy G Fold 7, có khả năng công ty Hàn Quốc chỉ sản xuất khoảng 50.000 chiếc trong đợt đầu tiên, trước khi triển khai kế hoạch sản xuất hàng loạt quy mô lớn. Quyết định này cho thấy Samsung dường như đang muốn thận trọng khi cần thời gian theo dõi phản ứng của thị trường đối với thiết kế mới trước khi mở rộng sản xuất.

Samsung sẽ thử lửa với 50.000 chiếc Galaxy G Fold 7 đầu tiên?

Mặc dù 50.000 chiếc không phải là con số lớn, nhưng nếu Galaxy G Fold 7 đạt thành công như các mẫu smartphone gập khác của Samsung, công ty có thể nhanh chóng tăng tốc sản xuất.

Nếu các tin đồn chính xác, Galaxy G Fold 7 sẽ là chiếc smartphone gập ba thứ hai được bán ra trên thị trường, sau Huawei Mate XT. Thời điểm phát hành vào tháng 11 cũng trùng khớp với việc Samsung ra mắt One UI 8, hiện đang có bản beta cho nhiều thiết bị Galaxy.