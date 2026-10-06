Galaxy S27 Ultra sẽ xóa "điểm trừ" của Galaxy S26 Ultra

Gần đây, Samsung liên tục ra mắt các mẫu điện thoại và tính năng mới xuất sắc — tiêu biểu là Galaxy Z Fold 8 và công nghệ Privacy Display (Màn hình bảo mật). Dự kiến, hãng sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển này trong năm 2027.

Galaxy S27 Ultra sẽ hạn chế những nhược điểm về màn hình

Với Galaxy S26 Ultra, Samsung đã giới thiệu một công nghệ màn hình mới lạ mang tên Privacy Display. Các điểm ảnh trên màn hình Galaxy S26 Ultra có thể được bật hoặc tắt linh hoạt, khiến màn hình trông như bị tối đi hoặc tắt hẳn khi nhìn từ các góc nghiêng, từ trên xuống hoặc từ dưới lên.

Galaxy S27 Ultra sẽ khắc phục những "điểm trừ" của Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, chất lượng hiển thị của Galaxy S26 Ultra lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tính năng Privacy Display này.

Ngoài việc gây mỏi mắt và cảm giác buồn nôn cho người dùng, màn hình của Galaxy S26 Ultra còn có góc nhìn kém hơn so với các đối thủ cạnh tranh, ngay cả khi tính năng Privacy Display đã được tắt. Thêm vào đó, khi kích hoạt Privacy Display, màn hình điện thoại sẽ hoạt động ở độ phân giải thấp hơn do các điểm ảnh bị tắt bớt.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Samsung đang có kế hoạch cải thiện vấn đề này.

Galaxy S27 Ultra rất đáng để chờ đợi

Nếu Samsung thực hiện thành công các cải tiến này, Galaxy S27 Ultra sẽ mang lại trải nghiệm người dùng dễ chịu hơn nhiều, đồng thời màn hình sẽ hiển thị sắc nét và rõ ràng hơn ngay cả khi bật tính năng Privacy Display. Thực tế, một số người dùng đã phải trả lại chiếc Galaxy S26 Ultra của mình cũng vì những vấn đề về màn hình kể trên.

Thiết lập camera sau dự kiến của Galaxy S27 Ultra.

Nếu Samsung cũng cải thiện được góc nhìn, Galaxy S27 Ultra sẽ trở thành chiếc điện thoại flagship rất đáng để chờ đợi thay vì vội vã mua Galaxy S26 Ultra.

Mặc dù Galaxy S26 Ultra là một chiếc flagship tuyệt vời nhưng các vấn đề về màn hình cùng với thiết kế bo tròn hơn và cụm camera lỗi thời đã khiến nhiều người chê bai. Thay vào đó, nhiều người cho rằng Galaxy Z Fold8 mới chính là chiếc điện thoại Samsung đáng mua nhất trong năm nay.

Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, nếu Galaxy S27 Ultra thực sự khắc phục được những vấn đề màn hình tồn tại trên phiên bản tiền nhiệm, chúng sẽ trở thành một chiếc điện thoại Ultra rất đáng để cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là chưa kể đến việc Galaxy S27 Ultra sẽ được tích hợp viên pin dung lượng lớn hơn 5000 mAh.

Dự kiến, dòng Galaxy S27 sẽ được phát hành vào quý 1 năm sau. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!