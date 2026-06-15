Chỉ viết một "lá mail", ChatGPT đã tiêu tốn lượng nước không tưởng

Trong khi phần lớn người dùng chỉ quan tâm đến lượng điện năng mà trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ, một báo cáo mới chấn động từ Hiệp hội Máy tính (ACM) đã phơi bày một khía cạnh ít ai ngờ tới là "cơn khát" nước khủng khiếp của công nghệ này. Theo đó, chỉ với một truy vấn GPT-3 ở quy mô trung bình (khoảng 800 từ đầu vào và dưới 300 từ phản hồi), hệ thống đã ngốn hết 500ml nước ngọt, tương đương một chai nước.

ChatGPT cần hàng chục tỷ lít nước để vận hành trong 1 năm.

Xu hướng tiêu thụ tài nguyên này đang bùng nổ và không có dấu hiệu dừng lại khi McKinsey & Company dự báo các doanh nghiệp sẽ chi 5,2 nghìn tỷ USD vào năm 2030 để xây dựng thêm trung tâm dữ liệu. Chỉ tính riêng trong năm 2023, một trung tâm dữ liệu của Google đã ngốn hơn 23 tỷ lít nước ngọt để làm mát tại chỗ cho các hệ thống máy chủ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, tốc độ này sẽ sớm biến lượng nước tiêu thụ của các hệ thống AI sẽ cạnh tranh trực tiếp với tổng nhu cầu khai thác nước hàng năm của một số quốc gia trên thế giới.

Đáng ngại hơn, bất chấp các lời cảnh báo về môi trường, hai phần ba số cơ sở AI mới tại Mỹ lại đang được xây dựng ở những vùng khô hạn nhất và đang phải chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng. Điển hình như tại bang Texas (Mỹ), các trung tâm dữ liệu này dự kiến sẽ chiếm tới gần 9% tổng lượng nước tiêu thụ của toàn bang vào năm 2040. Dù các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp như tăng tính minh bạch hoặc chuyển lịch huấn luyện AI vào khung giờ tiết kiệm nước, các doanh nghiệp vẫn ngày càng phụ thuộc vào AI khiến quỹ đạo này rất khó đảo chiều.

Hình minh họa.

Đối với người dùng cá nhân, việc bạn quyết định ngừng sử dụng ChatGPT để viết email nhằm bảo vệ môi trường thực chất chỉ mang lại tác động siêu nhỏ và gần như không thể thay đổi được cục diện. Với hơn 1 tỷ người đang sử dụng AI hàng ngày trên toàn cầu, nỗ lực đơn lẻ của bạn chỉ giống như việc mang một con dao thô sơ vào trận chiến đầy máy bay không người lái và tiêm kích phản lực.

Đằng sau sự tiện lợi của những dòng văn bản mượt mà do AI tạo ra là cái giá rất đắt mà môi trường đang phải gánh chịu. "Cơn khát" nước của các trung tâm dữ liệu AI đang trở thành một thách thức mang tính toàn cầu, đòi hỏi những thay đổi mang tính hệ thống từ các tập đoàn công nghệ lớn thay vì chỉ kỳ vọng vào sự thay đổi hành vi nhỏ lẻ của người tiêu dùng.