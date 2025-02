Galaxy S25 series chính thức đến tay người dùng

Theo thông tin từ SamCenter, tính đến 17h ngày 7/2, số lượng khách hàng đặt cọc trước cho các sản phẩm Galaxy S25 series đã tăng 20% so với chỉ tiêu dự kiến và không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Galaxy S25 Ultra là mẫu nổi bật nhất trong gia đình Galaxy S25 series.

Đặc biệt, sức mua của Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus đã tăng khoảng 43% so với năm trước. Điều này được lý giải bởi việc cả hai sản phẩm này sử dụng chung chip với Galaxy S25 Ultra, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ.

Samsung cho biết Galaxy S25 series đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cách chúng ta tương tác với điện thoại, hứa hẹn mở ra cách người dùng tận hưởng trải nghiệm với “cánh tay đắc lực AI” này như một trợ lý liền mạch và trực quan trong cuộc sống hàng ngày.

Điện thoại hỗ trợ công nghệ sạc không dây 15W.

Galaxy S25 series tích hợp các tính năng AI đa phương thức cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp một cách dễ dàng trên các ứng dụng. Tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief) cung cấp gợi ý cá nhân hóa cho các hoạt động trong ngày, trong khi Thanh tác vụ thông minh (Now Bar) giúp tóm tắt nội dung các hoạt động đang diễn ra. Các tính năng như Trợ lý viết (Writing Assist) và Trợ lý vẽ sáng tạo (Drawing Assist) mở rộng khả năng sáng tạo của người dùng, nâng cao trải nghiệm hàng ngày.

Galaxy S25 series cũng mang đến trải nghiệm tương tác trực quan hơn. Chỉ với một lệnh đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy lịch thi đấu của đội thể thao yêu thích và thêm vào Lịch (Samsung Calendar). Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) của Google cung cấp thông tin hữu ích hơn với AI Overviews và thao tác chỉ với một chạm.

Nhiều tính năng Galaxy AI giúp nâng tầm Galaxy S25 Ultra.

Dòng sản phẩm này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy được tối ưu hóa khả năng xử lý và mang đến trải nghiệm AI mượt mà hơn. Riêng camera siêu rộng 50 MP trên Galaxy S25 Ultra cho phép chụp ảnh ấn tượng với độ rõ nét vượt trội, cùng với các tùy chỉnh chuyên nghiệp như Khẩu độ ảo (Virtual Aperture) và Samsung Log.

Khi mở bán, Galaxy S25 Ultra có các tùy chọn màu sắc như Xanh Titan, Đen Titan, Trắng Titan và Xám Titan, trong khi Galaxy S25 và Galaxy S25+ có các màu Xanh Navy, Bạc Shadow, Xanh Icy và Xanh Mint. Một số màu độc quyền sẽ chỉ có trên Samsung.com. Mọi thành viên Galaxy S25 đi kèm với 6 tháng sử dụng Gemini Advanced và 2 TB lưu trữ đám mây miễn phí giúp mang đến cho người dùng quyền truy cập vào các tính năng AI tiên tiến nhất của Samsung.