Galaxy S25 Ultra liệu có tốt hơn iPhone 16 Pro Max?

Cả hai thiết bị đều đại diện cho đỉnh cao công nghệ của các thương hiệu này, với phần cứng mạnh mẽ, tính năng AI tiên tiến và những cải tiến đáng kể về camera. Tuy nhiên, lựa chọn giữa hai sản phẩm này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng, từ khả năng AI, cải tiến camera cho đến trải nghiệm phần mềm.

Thiết kế và màn hình

Samsung và Apple có những cách tiếp cận khác nhau trong thiết kế sản phẩm. Galaxy S25 Ultra mang đến vẻ ngoài vuông vắn và cao cấp, trong khi iPhone 16 Pro Max giữ nguyên khung titan bo tròn và bóng bẩy. Galaxy S25 Ultra trang bị kính Corning Gorilla Armor 2, một vật liệu siêu bền, trong khi iPhone 16 Pro Max sử dụng Ceramic Shield nổi tiếng về độ bền. Tuy nhiên, cả hai đều đạt tiêu chuẩn IP68, đảm bảo khả năng chống nước và bụi.

Về màn hình, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với tấm nền QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch, tốc độ làm mới từ 1-120Hz và độ sáng tối đa lên đến 2.600 nits. Trong khi đó, Apple đã cải tiến màn hình Super Retina XDR trên iPhone 16 Pro Max với độ sáng tối đa ngoài trời đạt 2.000 nits nhưng vẫn thua kém Samsung về khả năng hiển thị dưới ánh sáng mặt trời.

Hiệu suất và tính năng AI

Cả hai điện thoại đều trang bị chip tùy chỉnh tối ưu hóa cho AI, với Galaxy S25 Ultra là Snapdragon 8 Elite và iPhone 16 Pro Max là A18 Pro. Chip A18 Pro có Neural Engine 16 lõi, trong khi Samsung tích hợp Galaxy AI mang đến nhiều tính năng AI tiên tiến. Trợ lý AI Gemini trên Galaxy S25 Ultra hỗ trợ người dùng trong việc điều hướng ứng dụng, dịch thuật thời gian thực và chỉnh sửa ảnh. Ngược lại, Apple vẫn đang trong quá trình triển khai tính năng AI của mình, dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2025.

Đáng chú ý trong bộ tính năng Galaxy AI chính là Now Brief cho phép quản lý các bản cập nhật cá nhân hóa và thực hiện các tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ đó tạo cảm giác thân thiện hơn cho người dùng. Mặc dù các công cụ AI của Apple cũng rất ấn tượng nhưng vẫn chưa thể so sánh với khả năng của Samsung.

Sức mạnh nhiếp ảnh

Apple và Samsung có những triết lý khác nhau trong nhiếp ảnh di động. iPhone 16 Pro Max sử dụng hệ thống 3 camera với cảm biến chính 48 MP, camera tele 120mm 5x và camera siêu rộng, nổi bật với độ chính xác màu sắc và khả năng quay video ProRes. Tuy nhiên, Samsung đã nâng cấp phần cứng với camera siêu rộng 50 MP mới trên Galaxy S25 Ultra, cùng với camera chính 200 MP mang lại chi tiết vượt trội và khả năng zoom hỗ trợ AI.

Camera tele tiềm vọng 5x 50 MP của Galaxy S25 Ultar cạnh tranh trực tiếp với zoom 5x trên iPhone 16 Pro Max, nhưng với các cải tiến AI như Galaxy Log và Audio Eraser từ điện thoại Samsung cung cấp nhiều tính linh hoạt hơn cho người sáng tạo nội dung.

Thời lượng pin và sạc

Apple tự hào giới thiệu iPhone 16 Pro Max với thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, cho phép phát lại video lên đến 33 giờ. Chip A18 Pro kết hợp với các tối ưu hóa phần mềm của Apple đảm bảo hiệu suất bền bỉ. Trong khi đó, Samsung trang bị cho Galaxy S25 Ultra pin 5.000 mAh - mức tiêu chuẩn cho dòng Ultra trong những năm gần đây. Mặc dù hiệu quả của Snapdragon 8 Elite và các tối ưu hóa tiết kiệm điện năng giúp Galaxy S25 Ultra nổi bật, nhưng hệ sinh thái iOS của Apple vẫn mang lại lợi thế về thời lượng pin.

Về tốc độ sạc, Galaxy S25 Ultra chiếm ưu thế với khả năng sạc nhanh 45W, trong khi iPhone 16 Pro Max chỉ hỗ trợ sạc nhanh 30W. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc không dây Qi, nhưng Samsung còn cung cấp tính năng Wireless PowerShare giúp sạc các thiết bị khác như Galaxy Buds hoặc smartwatch.

Phần mềm hỗ trợ

Samsung đã cải tiến One UI 7 dựa trên Android 15 với cam kết cung cấp 7 năm cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật, tương đương với chính sách hỗ trợ lâu dài của Apple. Trong khi đó, mặc dù iOS 18 mang đến nhiều tính năng mới do AI điều khiển và tùy chọn tùy chỉnh sâu hơn, nhưng vẫn kém linh hoạt hơn Android trong việc cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, tuy iPhone thường có khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn, Galaxy S25 Ultra cũng đã cải thiện khả năng quản lý bộ nhớ và tản nhiệt nhờ vào thiết kế khoang hơi lớn hơn 40%.

Giá bán

Galaxy S25 Ultra có giá khởi điểm 30,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, trong khi iPhone 16 Pro Max có giá khởi điểm 32,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB.

Mặc dù thiết bị của Apple thường giữ giá tốt hơn nhưng các chương trình đổi máy cũ và khuyến mãi của Samsung thường khiến Galaxy S trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn khi ra mắt.