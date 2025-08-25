Google Dịch sắp "soán ngôi" Duolingo, có thể dạy ngoại ngữ bằng AI

Trong gần hai thập kỷ, Google Dịch là công cụ tra cứu không thể thiếu. Nhưng sắp tới, ứng dụng này có thể "lột xác" hoàn toàn để trở thành một nền tảng học ngôn ngữ toàn diện, trực tiếp thách thức các ông lớn như Duolingo.

Một phát hiện mới đây từ trang công nghệ Android Authority đã làm xôn xao cộng đồng yêu ngoại ngữ. Cụ thể, bên trong phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Dịch, một tính năng bí mật mang tên "Practice" (Luyện tập) đã được tìm thấy. Dù đang ở trạng thái ẩn và trong giai đoạn thử nghiệm (beta), tính năng này cho thấy tham vọng rõ ràng của Google trong việc biến ứng dụng dịch thuật của mình thành một công cụ học tập thực thụ.

Tính năng học ngoại ngữ mới của Google Dịch.

Theo những thử nghiệm ban đầu, "Practice" sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các bài học tương tác, mô phỏng nhiều tình huống giao tiếp thực tế. Người dùng có thể chọn các kịch bản từ đơn giản như gọi đồ ăn, hỏi đường, cho đến phức tạp hơn như mô tả công việc. Mỗi kịch bản lại được chia thành các bài học nhỏ, giúp người học tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả.

Điểm đặc biệt của tính năng này là khả năng cá nhân hóa cao. Người dùng có thể tự tạo ra tình huống học tập cho riêng mình, ví dụ như "chuẩn bị cho một chuyến đi trượt tuyết", và AI sẽ thiết kế bài học với từ vựng phù hợp. Hệ thống cũng cho phép tùy chỉnh độ khó sau mỗi vòng học và theo dõi sát sao tiến độ, ghi lại những từ đã học và mục tiêu đã hoàn thành.

Để tăng thêm tính hấp dẫn, Google Dịch còn áp dụng chiến lược "trò chơi hóa" (gamification) tương tự Duolingo bằng cách gửi các lời nhắc luyện tập hàng ngày, tạo thói quen cho người học.

Sự xuất hiện của tính năng này cho thấy một sự chuyển dịch chiến lược lớn của Google. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy "Practice" đang trong "giai đoạn dùng thử", làm dấy lên khả năng đây sẽ là một tính năng cao cấp trả phí trong tương lai, có thể được tích hợp vào hệ sinh thái AI của Google với các dịch vụ như Google Gemini.

Trong bối cảnh thị trường ứng dụng học ngôn ngữ ngày càng trở nên đông đúc và các đối thủ như Duolingo hay Babbel cũng đang đẩy mạnh tích hợp AI, sự gia nhập của gã khổng lồ Google hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nếu được ra mắt chính thức, đây sẽ không chỉ là một bản cập nhật đơn thuần, mà là một cú "bẻ lái" có thể thay đổi hoàn toàn cách hàng triệu người trên thế giới tiếp cận việc học ngoại ngữ.