"Bom tấn tầm trung" Motorola Edge 70 Fusion có gì đáng chờ đợi?

Motorola Edge 70 Fusion đã được giới thiệu lần đầu qua các hình ảnh kết xuất vào tháng trước, giờ đây, nguồn rò rỉ nổi tiếng Evan Blass đã chia sẻ thêm các hình ảnh tiếp thị xác nhận một số thông số kỹ thuật quan trọng sẽ đến với sản phẩm, bao gồm chip xử lý.

Theo thông tin mới nhất, Edge 70 Fusion sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 7s Gen 4, thay vì sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 3 như thông tin trước đó. Điện thoại sẽ có 2 phiên bản RAM là 12 GB và 8 GB, cùng 5 tùy chọn màu sắc: Blue Surf, Country Air, Orient Blue, Sporting Green và Silhouette.

Edge 70 Fusion sở hữu màn hình OLED cong 4 cạnh kích thước 6,78 inch với tần số quét 144Hz, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận IP68 và IP69 về khả năng chống bụi và nước, khẳng định vị thế bền bỉ trong phân khúc tầm trung.

Các thông tin rò rỉ trước đó đã cung cấp cái nhìn tổng quan về thiết kế và phần cứng của thiết bị. Hình ảnh kết xuất cho thấy Edge 70 Fusion có các màu Silhouette và Country Air, cùng các màu mới như Blue Surf, Orient Blue và Sporting Green.

Thiết kế của máy tuân theo ngôn ngữ quen thuộc của dòng Edge, với cụm camera sau đặc trưng và mặt lưng có họa tiết lấy cảm hứng từ nylon và linen. Mặc dù được trang bị pin dung lượng lớn, điện thoại vẫn giữ được vẻ mỏng nhẹ nhằm thể hiện sự chú trọng đến tính tiện dụng.

Bên cạnh đó, Edge 70 Fusion còn được cho là đi kèm màn hình độ sáng lên đến 5.200 nits, camera với cảm biến chính Sony LYTIA 50 MP và camera trước 32 MP. Điện thoại cũng được kỳ vọng sẽ trang bị viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh với sạc nhanh 68W, chạy hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng và đạt chứng nhận độ bền MIL-STD-810H cũng như xếp hạng IP68 và IP69.

Hiện tại, phiên bản tiền nhiệm của Edge 70 Fusion là Edge 60 Fusion được mở bán tại Việt Nam với giá 8,99 triệu đồng, áp dụng cho cấu hình 8/256 GB. Hy vọng Edge 70 Fusion sẽ sớm có mặt tại Việt Nam và được bán với mức giá tương tự.