Đừng xuống tiền cho iPhone mới nếu chưa xét những yếu tố này

Tuy nhiên, đây là hành động không chỉ tốn kém mà còn gây hại cho môi trường. Nếu đang phân vân về việc có nên nâng cấp iPhone hay không, dưới đây là những lý do chính đáng để xem xét.

Người dùng cần rất tỉnh táo trước quảng cáo từ Apple và các cửa hàng.

Không thể sửa chữa được

Nếu iPhone gặp sự cố như nứt màn hình, pin cũ hay cổng sạc trục trặc, hãy xem xét việc sửa chữa trước khi quyết định nâng cấp. Trong nhiều trường hợp, chi phí sửa chữa có thể chỉ bằng một phần nhỏ so với việc mua điện thoại mới.

Thực tế, nhiều người đã từng nghĩ rằng chiếc iPhone hỏng của mình không còn giá trị, nhưng chỉ cần vệ sinh cổng sạc, thiết bị đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nếu hư hỏng quá nặng như bắt nguồn từ nước, và chi phí sửa chữa quá cao, việc nâng cấp là điều cần thiết.

Hiệu suất chậm chạp

Một chiếc iPhone cũ có thể trở nên chậm chạp gây khó khăn trong việc sử dụng. Nếu gặp tình trạng mở ứng dụng mất thời gian hay chuyển đổi giữa các ứng dụng chậm, có thể đã đến lúc nâng cấp. Trước khi quyết định, hãy kiểm tra dung lượng lưu trữ của thiết bị. Nếu không còn đủ dung lượng trống, hãy xóa bớt dữ liệu không cần thiết.

Chỉ khi hiệu suất máy chậm chạp mới nên nghĩ đến nâng cấp.

Bên cạnh đó, hãy kiểm tra pin của thiết bị, bởi một viên pin yếu (tình trạng dưới 80%) cũng có thể làm giảm hiệu suất. Cuối cùng, đừng quên kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào cần cài đặt, vì có thể một lỗi phần mềm đang gây ra tình trạng chậm chạp.

Cần thêm dung lượng lưu trữ

Nhiều mẫu iPhone được bán với dung lượng lưu trữ hạn chế khiến người dùng phải chi thêm tiền cho các gói lưu trữ lớn hơn. Với kích thước ngày càng lớn của các ứng dụng và phương tiện truyền thông, việc đầy bộ nhớ iPhone diễn ra nhanh chóng.

Nếu thường xuyên phải xóa ứng dụng hoặc phương tiện để giải phóng dung lượng, có thể đã đến lúc nâng cấp. Mặc dù người dùng có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud để giải phóng không gian, nhưng nếu không tin tưởng vào dịch vụ này, nâng cấp iPhone có thể là lựa chọn duy nhất.

Apple gần đây thậm chí còn tung bản cập nhật bảo mật cho iPhone 5s đã hơn 12 năm tuổi.

Không còn được cập nhật phần mềm

Một trong những lý do phổ biến nhất để nâng cấp iPhone là khi thiết bị không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm, đặc biệt là các bản vá bảo mật. Việc không nhận được các bản cập nhật này có thể khiến thiết bị dễ bị tấn công hoặc gặp lỗi nghiêm trọng.

Để kiểm tra tình trạng cập nhật của iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Nếu thiết bị không còn nhận được bản cập nhật bảo mật, đã đến lúc người dùng nên xem xét nâng cấp.