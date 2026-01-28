Apple vừa làm điều không tưởng với iPhone 5s sau 12 năm

Apple nổi tiếng với thời gian hỗ trợ phần mềm dài cho các thiết bị của mình. Tuy nhiên, bản cập nhật mới nhất đã vượt xa mọi kỳ vọng. Cùng với iOS 26.2.1, công ty đã phát hành các bản cập nhật cho một số phiên bản iOS cũ hơn, bao gồm cả iOS 12.

iPhone 5s nhận được bản cập nhật phần mềm

Mới đây, Apple đã phát hành iOS 12.5.8, bản cập nhật này khả dụng cho cả iPhone 5s và iPhone 6 (đã 12 năm tuổi). iPhone 5s được ra mắt lần đầu vào tháng 9/2013 trong khi iPhone 6 ra mắt một năm sau đó - tháng 9/2014.

iPhone 5s.

"Nhà Táo" cho biết, iOS 12.5.8 sẽ cho phép các tính năng cốt lõi như FaceTime, iMessage và kích hoạt thiết bị tiếp tục hoạt động sau tháng 1/2027. Đây là bản cập nhật phần mềm đầu tiên cho iPhone 5s và iPhone 6 kể từ bản vá bảo mật được phát hành vào tháng 1/2023.

Apple cũng đã phát hành các phiên bản mới của iOS 15, iOS 16 và iOS 18. Không giống như iOS 12, các bản cập nhật này cũng có các bản sửa lỗi.

Các phiên bản mới cập nhật phần mềm mới lần lượt là:

- iOS 18.7.4 và iPadOS 18.7.4

- iOS 16.7.13 và iPadOS 16.7.13

- iOS 15.8.6 và iPadOS 15.8.6

- iOS 12.5.8 và iPadOS 12.5.8

Không giống như các nhà sản xuất Android, Apple không cam kết thời gian hỗ trợ phần mềm cụ thể cho các thiết bị của mình. Do các yêu cầu quy định tại Anh, công ty đã hứa hẹn 5 năm cập nhật bảo mật cho iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, các mẫu iPhone gần đây của hãng thường nhận được hơn 5 năm cập nhật phần mềm và thời gian dài hơn với các bản vá lỗi bảo mật.

Apple vừa tung ra bản cập nhật phần mềm cho iPhone 5s, sau hơn 12 năm ra mắt.

Thực tế, không ít người đang sử dụng iPhone 5s. Người dùng đều rất ngưỡng mộ cam kết của Apple trong việc kéo dài tuổi thọ của những thiết bị đó. Khi một số công nghệ cũ trở nên thịnh hành, những bản cập nhật này sẽ rất có ý nghĩa với nhiều người dùng.