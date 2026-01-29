Sai lầm nào khiến mẫu iPhone được chờ đợi bán chậm đến vậy?

Vậy đâu là nguyên nhân khiến sản phẩm này, cụ thể là iPhone Air, không đạt được kỳ vọng doanh số? Hãy tìm hiểu lý do khiến người tiêu dùng quay lưng với iPhone Air, dù rằng đây là một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của Apple trước khi gia đình iPhone 2025 ra mắt vào tháng 9.

iPhone Air từng nhận được nhiều sự quan tâm trước khi ra mắt.

Theo một cuộc khảo sát gần đây, chỉ hơn 1% người tham gia cho biết khả năng tản nhiệt kém là lý do chính dẫn đến doanh số thấp. Gần 16% cho rằng những thông tin tiêu cực xung quanh iPhone Air đã ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của công chúng.

Hơn 16% người được hỏi cho rằng sản phẩm cần nhiều camera hơn để xứng đáng với mức giá. Đặc biệt, hơn 20% cho rằng thời lượng pin ngắn là nguyên nhân chính khiến doanh số giảm sút. Tuy nhiên, phần lớn người tham gia khảo sát, lên tới 46%, cho rằng iPhone Air không thu hút được sự quan tâm của thị trường vì chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu.

Ngoài những lý do trên, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến doanh số của iPhone Air. Việc chỉ trang bị một loa đơn thay vì loa kép là điều khó chấp nhận với mức giá khởi điểm 999 USD. Hơn nữa, iPhone Air sử dụng phiên bản chip A19 Pro được chọn lọc, dẫn đến hiệu suất kém hơn so với iPhone 17 Pro ngay cả khi thiết bị được giữ mát. Sản phẩm dường như ưu tiên hình thức hơn chức năng, nhưng những hy sinh quá lớn cùng mức giá cao đã khiến sản phẩm không thu hút được nhiều khách hàng.

Nhưng mọi thứ trở thành sự thất vọng do quá nhiều sự đánh đổi trên sản phẩm.

Hy vọng rằng Apple sẽ sớm khắc phục những vấn đề này với iPhone Air thế hệ tiếp theo. Giới đánh giá nhận định, sẽ tốt hơn hết nếu Apple thực hiện một nâng cấp quan trọng cho iPhone Air 2 là pin silicon-carbon để duy trì thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn cung cấp dung lượng pin cao hơn.

Thêm vào đó, việc trang bị một camera thứ hai và có thể là buồng hơi cũng sẽ được hoan nghênh. Tuy nhiên, hiện tại, Apple dường như đang tập trung vào việc cải thiện camera với việc bổ sung cảm biến siêu rộng mà bỏ qua nâng cấp pin nếu họ cảm thấy hài lòng với thời lượng pin “cả ngày” trên sản phẩm.