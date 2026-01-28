Apple có thể làm điều không tưởng với mức giá của iPhone 18

Tuy nhiên, một tin vui dành cho người hâm mộ của Apple chính là việc giá bán iPhone 18 có thể tạo ra một sự bất ngờ lớn. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, công ty có thể giữ nguyên giá bán của mẫu điện thoại mới này, bất chấp việc phải trả giá cao hơn cho các linh kiện bộ nhớ.

Apple giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 17 dù đã tăng dung lượng bộ nhớ trong cơ bản.

Cụ thể, Apple sẽ giữ giá khởi điểm ổn định cho iPhone 18 nhằm mang đến lợi thế đối với chiến lược tiếp thị của công ty. Kuo cho biết Apple đã chuyển sang đàm phán giá với các nhà cung cấp theo quý và dự kiến giá linh kiện sẽ tiếp tục tăng trong quý 2/2026, sau khi đã tăng từ 10 đến 25% trong quý đầu tiên.

Mặc dù Apple phải đối mặt với áp lực từ giá linh kiện, công ty có thể áp dụng chiến lược mạnh mẽ để bảo vệ biên lợi nhuận gộp của iPhone, đồng thời mở rộng thị phần. Kuo cũng nhấn mạnh rằng Apple có thể bù đắp chi phí tăng cao bằng cách phát triển mảng dịch vụ.

Tuy nhiên, bộ nhớ không phải là thành phần duy nhất có khả năng tăng giá. Sự bùng nổ của máy chủ AI cũng sẽ gây áp lực lên chuỗi cung ứng, dẫn đến việc tăng giá các linh kiện khác. Apple có thể đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào ngày 30/1, tuy nhiên điều này dường như sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của các ngành khác nhiều hơn là của Apple hay các nhà cung cấp của họ.

Người dùng có thể thấy chiến lược giá đầy bất ngờ của Apple đối với iPhone 18.

Trong những năm gần đây, Apple đã giữ giá iPhone ở mức tương đối ổn định. Ví dụ, iPhone 17 vẫn có giá khởi điểm 799 USD (tại Việt Nam là 24,99 triệu đồng), mặc dù dung lượng lưu trữ cơ bản đã được nâng cấp lên 256 GB. Khi iPhone 18 dự kiến ra mắt vào tháng 9, nhiều điều có thể thay đổi và người tiêu dùng sẽ sớm biết được giá chính thức của các mẫu điện thoại mới.

Một chiến lược thông minh có thể là Apple giữ nguyên giá khởi điểm cho tất cả các mẫu iPhone 18, nhưng tăng giá cho các phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn. Điều này có thể thu hút cả người dùng nhạy cảm về giá và những người sẵn sàng chi thêm cho dung lượng lưu trữ lớn hơn, tạo ra lợi ích cho cả hai bên.