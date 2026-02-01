Đừng mua iPhone 16e giá rẻ ngay lúc này và đây là lý do

iPhone 16e vẫn tốt nhưng không nên mua lúc này

Một năm trước, Apple giới thiệu iPhone 16e, mẫu máy thay thế cho dòng iPhone SE và trở thành chiếc iPhone “dễ tiếp cận” nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.

Mẫu iPhone 16e giá rẻ. Ảnh: CNET

Thiết bị này kế thừa một phần (nhưng không phải tất cả) các tính năng của dòng iPhone 16, với mức giá mềm hơn đôi chút. Nếu bạn đang tìm một chiếc iPhone rẻ hơn nhưng vẫn đủ tính năng cần thiết, iPhone 16e rõ ràng là một lựa chọn ổn. Tuy nhiên, lời khuyên lúc này là đừng mua vội.

Lý do nằm ở chỗ một phiên bản kế nhiệm, iPhone 17e, có thể sẽ ra mắt rất sớm, thậm chí ngay trong tháng tới theo các tin đồn.

Với việc iPhone 16e vốn là một sản phẩm mang tính “thỏa hiệp” khá kỳ lạ, người dùng nên chờ xem Apple sẽ giữ lại hay loại bỏ những tính năng nào trên thế hệ tiếp theo để tiếp tục duy trì vị thế iPhone giá rẻ.

Trong nhiều năm, khi giá iPhone mới liên tục leo thang, iPhone SE vẫn giữ vai trò là lựa chọn tiết kiệm. Lần cập nhật cuối cùng của iPhone SE vào năm 2022 giữ nguyên giá ở mức 429 USD.

Dù chỉ sở hữu màn hình 4,7 inch với viền trên – dưới dày, thiết kế bắt nguồn từ thời iPhone 6, phần cứng bên trong hiện đại vẫn đủ sức chạy mượt các ứng dụng mới.

iPhone 16e đánh dấu một bước “lột xác” rõ rệt. Máy có màn hình 6,1 inch tràn viền ở mặt trước và dung lượng RAM đủ để chạy Apple Intelligence.

Tuy nhiên, những nâng cấp này cũng kéo giá bán lên khoảng 600 USD, cao hơn đáng kể so với iPhone SE trước đây.

Để giữ mức giá thấp hơn các mẫu iPhone cao cấp, Apple đã chủ động cắt giảm một số tính năng quen thuộc. iPhone 16e chỉ có một camera 48 megapixel duy nhất, không có ống kính góc siêu rộng hay tele.

Máy cũng thiếu MagSafe, chỉ hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi công suất 7,5 watt khá chậm và cổng USB-C 2.0 chỉ cho công suất sạc tối đa 20 watt.

Những hạn chế này cho thấy Apple cố tình “để dành” các tính năng hấp dẫn hơn cho iPhone 16 tiêu chuẩn, vốn đắt hơn 200 USD, tương đương giá iPhone 17 hiện tại. Nói cách khác, iPhone 16e tồn tại để vừa đủ tốt, nhưng không đủ hấp dẫn để làm lu mờ các mẫu cao hơn.

iPhone 17e có thể hào phóng hơn?

Với iPhone 17e được đồn đoán, kịch bản có thể sẽ khác. Apple hoàn toàn có khả năng “nới tay” hơn với thế hệ thứ hai của dòng iPhone giá rẻ hiện đại này.

Chẳng hạn, iPhone Air, dù đắt hơn, vẫn chỉ dùng camera 48 megapixel tương tự iPhone 16e do bị hạn chế không gian thân máy mỏng.

Một chiếc iPhone 17e với thiết kế dày dặn hơn không nhất thiết phải chấp nhận sự đánh đổi đó, và hoàn toàn có thể được trang bị cụm camera kép gồm camera chính và góc siêu rộng giống iPhone 17.

Thêm vào đó, Apple sản xuất và bán ra số lượng iPhone 17 rất lớn, nên việc dùng chung linh kiện giữa iPhone 17 và iPhone 17s có thể mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng cho hãng.

Dĩ nhiên, nhìn vào những giới hạn của iPhone 16e, không ai dám chắc Apple sẽ hào phóng đến mức nào với iPhone 17e. Nhưng chỉ cần chờ thêm một hoặc hai tháng, khi sản phẩm mới (nếu có) ra mắt, người dùng sẽ có câu trả lời rõ ràng.

Ngay cả trong trường hợp bạn không ấn tượng với iPhone 17e và vẫn quyết định mua iPhone 16e, việc chờ đợi cũng mang lại lợi ích.

Apple thường xuyên giảm giá các mẫu iPhone đời cũ hoặc máy tân trang khi có sản phẩm mới thay thế. Nếu iPhone 16e bị ngừng bán chính hãng, các nhà bán lẻ bên thứ ba vẫn sẽ còn hàng và rất có thể hạ giá để xả kho.

Vì vậy, nếu có thể chờ đợi thêm khoảng một tháng nữa cho màn ra mắt của iPhone 17e, bạn nên cố gắng kiên nhẫn. Bạn hoặc sẽ tiết kiệm được tiền, hoặc đưa ra quyết định mua sắm sáng suốt hơn.

Dù theo cách nào, đó cũng là những lý do rất “đáng tiền” để chưa vội mua iPhone 16e ngay lúc này.

(Theo CNET, Macworld)