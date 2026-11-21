Huawei Watch 6 series sử dụng công nghệ cảm biến đa cảm biến X-TAP 2.0, kết hợp cảm biến PPG 12 kênh và cảm biến áp suất độ nhạy cao. Người dùng có thể chạm và giữ cảm biến X-TAP trong 3 giây để kích hoạt tính năng Tổng quan Sức khỏe (Health Glance), với báo cáo được cung cấp trong khoảng 60 giây. Tính năng này hỗ trợ theo dõi tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá thuộc các nhóm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp.

Huawei Watch 6.

Đồng hồ cũng hỗ trợ các nghiên cứu sức khỏe về nguy cơ tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và nguy cơ tiểu đường thông qua ứng dụng Huawei Research. Ngoài ra, Watch 6 series tích hợp tính năng Thông tin Chi tiết sức khỏe (Health Insights), tổng hợp dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và vận động để đưa ra gợi ý cá nhân hóa.

Ngoài ra, Watch 6 series hỗ trợ nhiều bộ môn thể thao như đạp xe, chạy địa hình, golf và lặn tự do. Tính năng Phân tích Tập luyện chuyên sâu với AI đánh giá lịch sử vận động và quá trình tập luyện để đưa ra gợi ý về cường độ tập hoặc thời gian hồi phục. Phiên bản Pro có thêm chế độ Thám hiểm (Expedition), hỗ trợ tải trước lộ trình, điều hướng theo điểm mốc và tính năng quay về thông minh.

Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ cả kết nối di động eSIM, cho phép thực hiện cuộc gọi mà không cần mang theo điện thoại. Các thao tác điều khiển bằng cử chỉ gồm xoay cổ tay để tắt chuông cuộc gọi, chạm hai lần và trượt hai lần để điều khiển một số chức năng.

Huawei Watch 6 Pro 43mm có phiên bản gốm với thân và dây đeo chế tác từ gốm công nghệ nano. Phiên bản Watch 6 Pro 46mm sử dụng hợp kim titanium chuẩn hàng không vũ trụ, phối màu đen - vàng. Cả hai bản Pro được trang bị mặt kính sapphire cong và màn hình có độ sáng tối đa 3.500 nit.

Trong khi đó, Huawei Watch 6 tiêu chuẩn có hai kích thước 42mm và 46mm. Bản 42mm sử dụng vỏ hợp kim nhôm, còn bản 46mm dùng thép không gỉ. Phiên bản 42mm có trọng lượng thân máy khoảng 38g, chưa gồm dây đeo.

Ở chế độ tiêu chuẩn, các phiên bản 46mm có thời lượng sử dụng tối đa 4,5 ngày, trong khi các phiên bản kích thước nhỏ đạt tối đa 3 ngày. Chế độ tiết kiệm pin có thể kéo dài thời lượng lên đến 11 ngày với bản 46mm và 7 ngày với các bản nhỏ hơn, tùy điều kiện sử dụng. Đồng hồ hỗ trợ sạc nhanh không dây, với 15 phút sạc có thể bổ sung năng lượng cho một ngày sử dụng.