Casio ra mắt máy tính bỏ túi "Flagship" thiết kế sơn mài, giá hơn 16 triệu đồng

Theo Notebookcheck, thương hiệu Casio vừa giới thiệu một sản phẩm máy tính cầm tay độc đáo mang tên Casio S100X-JC1-U, được biết đến với biệt danh "The Special One". Sự đặc biệt của thiết bị này được thể hiện qua việc chỉ có 650 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, tạo nên độ hiếm có cho sản phẩm.

Chiếc máy tính này không chỉ là một công cụ tính toán mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Vỏ máy được chế tác từ nhôm nguyên khối, sau đó được phủ lớp sơn mài bằng tay, ứng dụng kỹ thuật chế tác thủ công truyền thống của Nhật Bản. Kết quả là một bề mặt đen bóng bẩy với độ bắt sáng hoàn hảo. Để tăng thêm phần sang trọng, mỗi phím bấm và viền mặt trước được điểm xuyết bằng màu đỏ nổi bật, cùng với các ký tự in nhũ vàng rực rỡ.

Về trải nghiệm hiển thị, Casio đã trang bị cho sản phẩm một màn hình FSTN LCD với độ tương phản cao, hiển thị các chữ số màu xanh navy sắc nét trên nền trắng tinh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, lớp phủ kép chống chói giúp hạn chế tối đa tình trạng phản chiếu ánh sáng, mang lại độ tương phản vượt trội so với các máy tính bỏ túi khác trên thị trường.

Cảm giác gõ phím cũng là một điểm cộng lớn, khi Casio áp dụng cơ chế phím cắt kéo tương tự như trên các bàn phím laptop cao cấp. Cấu trúc này mang lại cảm giác chạm rõ ràng và lực cản đồng đều, cho phép người dùng nhập liệu một cách dễ dàng. Đặc biệt, máy tính hỗ trợ công nghệ nhận diện ba phím cùng lúc, giúp những người làm trong lĩnh vực kế toán hay tài chính có thể nhập liệu nhanh chóng mà không lo bị quá tải.

Với trọng lượng khoảng 275 gram và sử dụng một viên pin CR2025 duy nhất, Casio S100X có thể hoạt động lên tới bảy năm với thời gian sử dụng trung bình một giờ mỗi ngày. Hiện tại, sản phẩm này đang được phân phối độc quyền tại Nhật Bản với mức giá 99.000 yên (khoảng 16 triệu đồng). Tuy nhiên, Casio vẫn chưa công bố kế hoạch mở bán sản phẩm này trên thị trường quốc tế.