Top 5 tai nghe không dây chống ồn đáng trải nghiệm nhất hiện nay

Nửa đầu năm 2026, thị trường thiết bị âm thanh cá nhân ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ khi các nhà sản xuất không còn chỉ tập trung vào khả năng chống ồn (ANC) đơn thuần. Các dòng sản phẩm đầu bảng hiện nay đã tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến sinh trắc học và các giao thức kết nối mới như Wi-Fi hay Bluetooth 6.1 để truyền tải âm thanh độ phân giải cao.

Sony WF-1000XM6 duy trì thiết kế dạng hạt đậu nhưng được cải tiến sang hình oval thuôn dài nhằm tăng độ bám. Được trang bị bộ xử lý HD QN3e với tốc độ tính toán nhanh gấp 3 lần thế hệ trước, kết hợp cùng hệ thống 8 micro (2 bên tai) để xử lý tiếng ồn ở dải tần trung và cao. Sản phẩm tiếp tục sử dụng màng loa Dynamic Driver X 8,4 mm và hỗ trợ các chuẩn âm thanh chất lượng cao qua LDAC.

Về mặt tính năng, thiết bị cho phép tùy chỉnh âm thanh sâu thông qua bộ cân bằng 10 băng tần trong ứng dụng điều khiển. Sony cũng tích hợp cảm biến dẫn truyền xương kết hợp AI beamforming để cải thiện chất lượng đàm thoại trong môi trường gió mạnh. Thời lượng pin của máy đạt khoảng 8 – 9,5 giờ khi bật chống ồn, vượt mức trung bình của phân khúc.

Tuy nhiên, chuẩn kháng nước chỉ dừng lại ở IPX4, thấp hơn so với các tiêu chuẩn IP57 của Apple hay Samsung, khiến thiết bị cần được bảo quản kỹ hơn khi gặp mưa hoặc mồ hôi.

AirPods Pro 3 giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế có cuống tai nhưng thu nhỏ kích thước bên trong và bổ sung thêm kích cỡ đầu mút XXS. Đây là mẫu tai nghe đầu tiên của Apple tích hợp cảm biến nhịp tim quang học (PPG) để theo dõi sức khỏe ngay trong lúc tập luyện. Sản phẩm sử dụng chip xử lý H2 cải tiến, cho khả năng chống ồn được hãng công bố mạnh gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm.

Điểm mới trên thiết bị là tính năng dịch trực tiếp (Live Translation) dựa trên Apple Intelligence, hỗ trợ chuyển ngữ thời gian thực giữa nhiều ngôn ngữ. Chế độ xuyên âm (Transparency Mode) cũng được nâng cấp để tái tạo âm thanh môi trường tự nhiên hơn. Apple vẫn duy trì cổng sạc USB-C và khả năng kháng bụi, nước chuẩn IP57 cho cả tai nghe lẫn hộp sạc.

Dù vậy, sản phẩm vẫn có hạn chế khi không hỗ trợ các codec âm thanh lossless phổ biến cho người dùng Android. Việc thiếu bộ cân bằng âm thanh (EQ) thủ công chuyên sâu cũng là một điểm trừ đối với những người muốn cá nhân hóa chất âm. Ngoài ra, hầu hết các tính năng thông minh chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi kết nối với thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro thay đổi sang phong cách thiết kế "Blade" với vỏ ngoài giả kim loại và hộp sạc dạng vỏ sò có nắp trong suốt. Thiết bị là một trong những sản phẩm đầu tiên hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.1, giúp mở rộng phạm vi kết nối và giảm độ trễ đáng kể. Hệ thống loa hai đường tiếng gồm loa trầm 11mm và loa bổng phẳng 5,5 mm được điều khiển bởi bộ khuếch đại kép độc lập.

Sản phẩm tập trung vào AI với các tính năng Siren Detect (Nhận diện còi báo động) và Voice Detect, tự động chuyển đổi chế độ âm thanh khi có tình huống khẩn cấp hoặc bắt đầu trò chuyện. Chất lượng đàm thoại được nâng cấp thông qua công nghệ Super Wide Band, hỗ trợ dải tần giọng nói lên tới 16kHz. Tai nghe đạt chuẩn IP57, cho phép chịu được việc ngâm nước ở độ sâu nhẹ.

Mặc dù có nhiều nâng cấp về phần cứng, thời lượng pin của Buds 4 Pro lại không ấn tượng khi chỉ đạt khoảng 6 giờ sử dụng thực tế khi bật ANC. Các chuẩn âm thanh cao cấp 24-bit/96kHz yêu cầu phải sử dụng cùng điện thoại Samsung Galaxy đời mới, gây hạn chế cho người dùng các thương hiệu khác. Thiết kế đầu mút tai nghe dạng độc quyền cũng khiến việc thay thế linh kiện từ bên thứ ba trở nên khó khăn.

Xiaomi Buds 5 Pro gây chú ý khi tích hợp công nghệ Qualcomm XPAN, cho phép truyền tải âm thanh qua Wi-Fi (mẫu thiết bị hỗ trợ Wi-Fi) thay vì Bluetooth truyền thống khi kết nối với các thiết bị như Xiaomi 15 Ultra. Băng thông này đạt mức 4,2 Mbps, hỗ trợ âm thanh lossless 96kHz/24bit thực thụ. Cấu tạo bên trong được thiết kế để tái tạo dải tần rộng từ 15 - 50kHz.

Sản phẩm còn sở hữu tính năng ghi âm trực tiếp trên tai nghe, hỗ trợ chuyển đổi văn bản và dịch thuật bằng AI. Khả năng chống ồn của thiết bị đạt mức 55dB, thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay. Thời lượng pin đạt khoảng 8 - 10 giờ cho một lần sạc đơn tùy phiên bản kết nối.

Dù có thông số phần cứng mạnh, chất âm mặc định của Xiaomi được đánh giá là hơi thiên trầm và có thể cảm thấy mờ nếu không điều chỉnh lại EQ. Tính năng truyền tải qua Wi-Fi và AI hiện tại chỉ hoạt động tốt nhất trên một số ít dòng điện thoại cao cấp nhất của Xiaomi. Ngoài ra, độ bền IP54 chỉ ở mức trung bình, không phù hợp cho các hoạt động thể thao cường độ cao dưới mưa.

JBL Tour Pro 3 nổi bật với hộp sạc tích hợp màn hình cảm ứng 1,57 inch, cho phép người dùng điều khiển nhạc, cài đặt báo thức và nhận thông báo mà không cần dùng điện thoại. Điểm đặc biệt nhất là hộp sạc có thể đóng vai trò như một bộ phát tín hiệu (dongle); người dùng có thể cắm hộp sạc vào cổng 3,5 mm trên máy bay để truyền âm thanh không dây đến tai nghe.

Tai nghe sử dụng hệ thống driver lai gồm một loa động 10,2 mm cho dải trầm và một loa Balanced Armature cho dải cao. Thiết bị hỗ trợ công nghệ âm thanh không gian Spatial 360 kèm theo dõi chuyển động đầu và chuẩn Auracast để chia sẻ âm thanh với nhiều thiết bị xung quanh. Thời lượng pin tổng cộng bao gồm cả hộp sạc lên tới 44 giờ.