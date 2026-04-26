Top 4 tai nghe kẹp tai đáng mua nhất hiện nay

Dòng tai nghe Open Wearable Stereo (OWS) với thiết kế kẹp vành tai đang dần xuất hiện nhiều hơn trên thị trường năm 2026. Khác với dòng nhét tai truyền thống, các sản phẩm này không đi sâu vào ống tai, giúp người dùng vừa nghe nhạc vừa có thể nhận biết âm thanh từ môi trường xung quanh. Đây là lựa chọn đang dần thay thế tai nghe truyền dẫn xương nhờ chất lượng âm thanh trung thực hơn và tính thẩm mỹ cao như món đồ trang sức.

Sony LinkBuds Clip sử dụng thiết kế uốn cong kẹp vào vành tai với cấu trúc "Air-Fitting Cushions" bằng silicon mềm giúp cố định thiết bị. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng thể thao cường độ cao với lực kẹp được tinh chỉnh mạnh hơn mức trung bình để đảm bảo không rơi khi vận động mạnh. Tai nghe trang bị driver 10mm, tích hợp công nghệ DSEE và khả năng đàm thoại qua cảm biến dẫn truyền xương kết hợp AI.

Về tính năng phần mềm, thiết bị hỗ trợ điều khiển âm lượng thích ứng và chế độ "Background Music" giúp tạo không gian âm thanh mở rộng. Sony cung cấp hệ thống nghe hỗ trợ DSEE qua ứng dụng Sony | Sound Connect, gọi thoại bằng AI Voice Pickup để lọc ồn cuộc gọi, được đánh giá là giữ giọng nói rõ ràng trong điều kiện gió lớn. Thời lượng pin của tai nghe đạt khoảng 9 tiếng cho một lần sạc và tổng cộng 37 tiếng kèm hộp sạc.

Mặc dù có độ bám chắc chắn, LinkBuds Clip bị ghi nhận là có thể gây đau mỏi sụn tai nếu đeo liên tục trên 3 giờ do lực kẹp lớn. Sản phẩm cũng thiếu tính năng sạc không dây và không hỗ trợ các codec chất lượng cao như LDAC trên các dòng Android đời cũ.

Huawei FreeClip 2 nổi bật với thiết kế C-bridge sử dụng hợp kim nhớ hình bọc silicone lỏng, có trọng lượng chỉ 5,1g mỗi bên. Điểm khác biệt lớn của sản phẩm là khả năng tự động nhận diện tai trái/phải, cho phép người dùng đeo bất kỳ bên nào mà không cần phân biệt. Tai nghe sử dụng hệ thống sóng âm ngược pha (Reverse Sound Field) để triệt tiêu âm thanh rò rỉ ra bên ngoài, bảo vệ quyền riêng tư khi nghe ở nơi công cộng.

Thiết bị sở hữu driver dynamic kép 10,8 mm mang lại dải trầm có độ sâu hơn so với thế hệ đầu. Huawei tích hợp cảm biến hồng ngoại, gia tốc kế để hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ đầu như gật đầu để nhận cuộc gọi hoặc lắc đầu để từ chối. Hộp sạc của FreeClip 2 có thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ cả sạc có dây qua USB-C và sạc không dây 3W.

Hạn chế của FreeClip 2 nằm ở hệ thống điều khiển chạm đôi khi không nhạy và yêu cầu người dùng phải chạm đúng vào phần C-bridge. Chất lượng âm thanh dù đã cải thiện dải bass nhưng vẫn thiếu độ chi tiết và tách bạch so với các dòng nhét tai cùng phân khúc giá. Bên cạnh đó, các tính năng thông minh nhất của sản phẩm thường yêu cầu phải kết nối với điện thoại chạy HarmonyOS.

JBL Soundgear Clips hướng tới người dùng trẻ với thiết kế vỏ ngoài xuyên thấu và nhiều lựa chọn màu sắc. Sản phẩm áp dụng cấu trúc "SonicArc" để định hướng màng loa 11 mm vào ống tai, đồng thời sử dụng thuật toán Bass Boost thích ứng để tăng cường âm trầm khi nghe ở âm lượng thấp. Tai nghe hỗ trợ kết nối đa điểm (Multipoint), cho phép chuyển đổi nhanh giữa hai thiết bị Bluetooth.

Thiết bị có khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP54, phù hợp cho việc chạy bộ hoặc tập luyện hàng ngày. Hệ thống 4 micro kết hợp thuật toán AI giúp lọc bớt tiếng gió trong quá trình đàm thoại ngoài trời. Người dùng có thể tùy chỉnh EQ thông qua ứng dụng JBL Headphones.

Tuy nhiên, Soundgear Clips thiếu các tính năng thông minh cao cấp như tự động tạm dừng nhạc khi tháo tai hoặc điều khiển bằng cử chỉ. Hộp sạc của máy không hỗ trợ sạc không dây và kích thước tai nghe có phần dày hơn so với đối thủ từ Huawei, có thể gây vướng đối với người có vành tai nhỏ. Âm thanh ở dải cao đôi khi bị lấn át bởi dải trầm nếu bật chế độ Bass Boost quá mức.

Anker Soundcore AeroClip sử dụng lõi dây titan 0,5 mm linh hoạt bao bọc bởi nhựa TPU để tạo sự thoải mái. Đây là mẫu tai nghe hiếm hoi trong phân khúc này hỗ trợ codec LDAC, cho phép truyền tải âm thanh chất lượng cao lên đến 990kbps cho các thiết bị Android. Màng loa 12 mm phủ titanium của máy lớn hơn mặt bằng chung, giúp tái tạo âm thanh đầy đặn hơn ở dải trung và trầm.

Sản phẩm đi kèm hai kích cỡ miếng đệm silicon để người dùng điều chỉnh độ bám tùy theo vành tai. Hệ thống 4 micro beamforming kết hợp AI được công bố có khả năng làm rõ giọng nói gấp 3 lần so với các thế hệ trước. Hộp sạc của phiên bản này có hỗ trợ sạc không dây và cho phép sạc nhanh 10 phút để có 3 giờ nghe nhạc.

Dù vậy, AeroClip vẫn có nhược điểm về độ hoàn thiện khi phần lớn vỏ ngoài làm bằng nhựa, tạo cảm giác chưa thực sự cao cấp. Chuẩn kháng nước IPX4 (hoặc IP55 tùy thị trường) là mức cơ bản, không bảo vệ tốt trong điều kiện mưa lớn. Tính năng LDAC khi bật sẽ làm giảm đáng kể thời lượng pin và đôi khi gây hiện tượng mất kết nối ở những nơi có quá nhiều tín hiệu Bluetooth gây nhiễu.