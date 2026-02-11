Đây là mẫu xe điện bán chạy nhất năm 2025 của VinFast

VinFast VF 3 là mẫu xe điện được người Việt chọn mua nhiều nhất trong năm vừa qua. Cụ thể, trong năm 2025, hãng đã bàn giao tới 44.585 xe VF 3 đến tay khách hàng. VinFast VF 3 là sản phẩm khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) của thương hiệu Việt. Lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm “VinFast - vì tương lai xanh”, dòng mini car này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người tiêu dùng.

Với kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận cùng điểm cộng gầm cao đang là xu thế. VinFast VF 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe ăn khách, tương tự thành công như “đàn anh” VinFast Fadil trước đây. Đối thủ cạnh tranh với VinFast VF 3 là Wuling Hongguang Mini EV – mẫu xe điện đến từ Trung Quốc.

VinFast VF 3 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm. Xe được trang bị bộ 16 inch, khoảng sáng gầm 191 mm. Mẫu minicar VinFast VF 3 sở hữu những đường nét vuông vức, khỏe khoắn, đậm chất “off-road”.

Đầu xe nổi bật với thanh nẹp mạ crom vươn sang hai bên, tạo hình cánh chim ôm trọn logo thương hiệu ở khu vực trung tâm. Hệ thống chiếu sáng trước được chia đôi bởi thanh nẹp. Trong đó, đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Thân xe nổi bật với bộ la-zăng 5 chấu sơn đen bóng, kích thước lên tới 16 inch, lớn hơn một số dòng xe nằm ở phân khúc trên. Vòm bánh xe màu đen, thiết kế nổi khối, cơ bắp. Gương chiếu hậu tạo hình vuông vức cùng chất liệu nhựa sơn đen bóng. Màu sắc khu vực nóc xe đối lập toàn bộ phần thân, tạo nên vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu.

Khoang nội thất VinFast VF 3 được phát triển theo triết lý tối giản nhưng vẫn hiện đại và có phần cá tính với các chi tiết hình học như cửa gió điều hòa hai bên bảng táp-lô, vô-lăng D-cut 2 chấu,... Điểm nhấn là màn hình trung tâm 10 inch, nơi thực hiện thao tác các tính năng trên xe.

Cùng với đó là các trang bị đáng chú ý như: cần số điện tử sau vô lăng, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, 1 cổng USB Type A dành cho hàng ghế sau, 2 loa, kết nối Wifi, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Xe có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Dù sở hữu mức giá rẻ nhưng VF3 cũng có những tính năng thông minh như đồng bộ/quản lý tài khoản, chế độ Cắm trại, tìm kiếm địa điểm/dẫn đường, định vị xe từ xa, đồng bộ lịch/danh bạ điện thoại, cập nhật phần mềm miễn phí/thu phí, nhận thông báo/đặt dịch vụ hậu mãi, quản lý gói cước thuê pin trực tuyến, tra cứu/truy cập Internet,...

VinFast VF 3 được lắp một mô tơ ở cầu sau, cho công suất 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-50 km/h trong khoảng 5,3 giây. Dung lượng pin là 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km. Xe mất khoảng 36 phút sạc để đạt mức pin từ 10% lên 70%.

Với tầm hoạt động khiêm tốn khoảng 200km, VF 3 hướng đến khách hàng có nhu cầu di chuyển chủ yếu trong thành phố thay vì đi xa. Xe có thể là phương tiện thứ hai của gia đình, phục vụ những nhu cầu cơ bản như dạo phố, đi chợ, đưa đón con.

VinFast VF 3 trang bị hệ thống an toàn tương đối đầy đủ: túi khí trước lái, khóa tự động khi có trộm, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, chức năng kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa tự động khi xe di chuyển,…

VinFast công bố quà Tết chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin. Việc “ưu đãi chồng ưu đãi siêu khủng” cho khách hàng cả cũ và mới khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe quốc dân Việt Nam - VinFast.

Theo đó, với ô tô điện, tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10/02/2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/02/2029, tối đa 10 lần/tháng (tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng, là mức trung bình một khách hàng thông thường đang sử dụng hiện nay).

Các trường hợp mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần, trong đó VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng, GSM hỗ trợ các lần còn lại.

Với các khách hàng mua xe trước thời điểm 10/02/2026, tổng thời gian miễn phí sạc pin sẽ được nâng lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe, tối đa 10 lần/tháng đối với khách hàng cá nhân, và không giới hạn số lần đối với khách hàng cá nhân đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform.

Với các khách hàng tiên phong mua xe trong giai đoạn đầu hiện vẫn đáp ứng điều kiện để được hưởng các chính sách theo từng thời điểm ban hành khác nhau, VinFast sẽ chọn chính sách có lợi hơn cho khách hàng để áp dụng. Hiện mẫu xe điện VinFast VF 3 có giá bán từ 299 triệu đồng và vừa được cập nhật thêm nhiều chi tiết mới.