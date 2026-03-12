Đây là thiết bị đột phá nhất của năm nay

Apple vừa giới thiệu MacBook Neo với giá khởi điểm 16,49 triệu đồng, thấp nhất trong các dòng MacBook từng được hãng phát hành. Mức giá này đưa thiết bị vào phân khúc laptop phổ thông - lâu nay chủ yếu do Chromebook và các máy Windows giá rẻ chiếm ưu thế.

MacBook Neo.

MacBook Neo hướng đến nhóm người dùng cơ bản như sinh viên, học sinh hoặc những người lần đầu sử dụng máy Mac.

Trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, phần lớn laptop hiện nay sử dụng vỏ nhựa, bộ xử lý tiết kiệm điện và màn hình ở mức trung bình nhằm giảm chi phí. Sự xuất hiện của một mẫu MacBook giá thấp khiến thị trường laptop phổ thông có thêm lựa chọn mới cho người dùng.

Sử dụng chip A18 Pro thay vì dòng M-series

Một trong những điểm đáng chú ý của MacBook Neo là việc sử dụng chip Apple A18 Pro, đã được trang bị trên iPhone 16 Pro. Việc dùng chip dòng A thay vì các bộ xử lý M-series giúp Apple giảm chi phí sản xuất, từ đó đưa giá bán xuống thấp hơn.

A18 Pro vẫn được đánh giá có hiệu năng khá cao trong nhiều tác vụ phổ biến. Trong một số bài thử nghiệm, hiệu năng đơn nhân của chip này có thể tiệm cận với Apple M1 – bộ xử lý từng được sử dụng trên MacBook Air và MacBook Pro trước đây.

Các màu của MacBook Neo.

Đối với các nhu cầu thường gặp như duyệt web, làm việc văn phòng, học tập trực tuyến, xem video trực tuyến hoặc chỉnh sửa ảnh cơ bản, A18 Pro có thể đáp ứng tốt. Con chip này cũng tích hợp Neural Engine cho các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh và một số hiệu ứng phần mềm.

Ngoài ra, A18 Pro còn hỗ trợ ray tracing tăng tốc phần cứng, giúp cải thiện khả năng xử lý đồ họa trong các trò chơi hoặc ứng dụng hỗ trợ công nghệ này.

Cấu hình phần cứng cơ bản

MacBook Neo được trang bị màn hình Liquid Retina kích thước 13 inch. Máy sử dụng thiết kế không quạt (fanless) tương tự một số dòng MacBook mỏng nhẹ của Apple.

Trọng lượng thiết bị ở mức 1,23 kg, hướng tới tính di động cho người dùng thường xuyên mang máy theo bên mình. Apple trang bị cho máy pin dung lượng 36 Wh và công bố thời gian xem video có thể đạt tối đa 16 giờ.

Con số này thấp hơn khoảng 2 giờ so với thời lượng pin 18 giờ trên MacBook Air nhưng mức giá của MacBook Neo chỉ bằng gần một nửa.

Máy đi kèm bộ sạc 20 W trong hộp. Nhờ mức tiêu thụ điện thấp của chip A18 Pro, hệ thống không cần pin dung lượng lớn hoặc hệ thống tản nhiệt phức tạp để duy trì hiệu năng ổn định.

Vỏ nhôm thay vì nhựa

Một điểm khác biệt đáng chú ý trong phân khúc giá tầm trung là vật liệu hoàn thiện của MacBook Neo. Trong khi nhiều laptop cùng tầm giá sử dụng vỏ nhựa, Apple trang bị cho thiết bị khung máy bằng nhôm.

MacBook Neo có khung nhôm.

Thiết kế tổng thể của máy mang phong cách tối giản quen thuộc của MacBook. Vật liệu kim loại giúp tăng độ cứng cáp của thiết bị so với nhiều laptop phổ thông.

Đối với những người mua laptop lần đầu, đặc biệt là học sinh hoặc sinh viên, sự khác biệt về vật liệu và độ hoàn thiện có thể dễ dàng nhận thấy khi so sánh với Chromebook hoặc laptop Windows giá thấp.

Một số giới hạn để giảm chi phí

Để đạt mức giá phải chăng, Apple cũng cắt giảm một số tính năng của MacBook Neo so với các dòng MacBook cao cấp hơn.

Dung lượng bộ nhớ RAM tối đa trên MacBook Neo là 8 GB và không hỗ trợ nâng cấp. Bộ nhớ lưu trữ bắt đầu từ 256 GB trong khi phiên bản 512 GB có giá cao hơn.

Một số tính năng quen thuộc trên MacBook cũng không xuất hiện trên bản tiêu chuẩn. Bàn phím không có đèn nền, trackpad không sử dụng hệ thống Force Touch phản hồi xúc giác của Apple và cảm biến vân tay Touch ID chỉ có trên phiên bản 512 GB.

MacBook Neo có giá phải chăng.

Về kết nối, MacBook Neo có hai cổng USB-C nhưng không hỗ trợ tốc độ Thunderbolt. Điều này có thể khiến việc truyền dữ liệu dung lượng lớn chậm hơn so với các mẫu MacBook cao cấp. Thiết bị cũng chỉ hỗ trợ một màn hình ngoài với độ phân giải 4K ở tần số 60 Hz.

Tác động tới phân khúc laptop phổ thông

Trong nhiều năm, phân khúc laptop giá thấp chủ yếu do Chromebook và các máy Windows cấu hình cơ bản chiếm lĩnh. Những thiết bị này thường sử dụng bộ xử lý tiết kiệm điện, vật liệu nhựa và màn hình chất lượng trung bình để giữ giá bán thấp.

MacBook Neo chạy chip A18 Pro.

MacBook Neo đưa ra một lựa chọn khác với thân máy nhôm, thời lượng pin dài và chip xử lý có hiệu năng đủ dùng cho các tác vụ phổ biến. Với mức giá ưu đãi, thiết bị có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho trường học, sinh viên hoặc những người lần đầu mua máy tính xách tay chạy macOS.