MacBook Neo giá rẻ “chưa kịp nguội”, Apple sắp gây sốc vào năm sau

Thông tin này được đưa ra bởi nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo và chắc chắn nhận được sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt khi MacBook Neo chỉ là một mẫu máy tính xách tay giá rẻ với mức khởi điểm 599 USD (tại Việt Nam là 16,499 triệu đồng) nhằm hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên.

MacBook Neo có giá từ 16,499 triệu đồng tại Việt Nam.

MacBook Neo được thiết kế để cạnh tranh với các máy tính xách tay Windows và Chromebook giá rẻ, đồng thời mở rộng dòng sản phẩm Mac với một lựa chọn có giá cả phải chăng hơn.

Khác với các mẫu Mac khác sử dụng chip Apple Silicon, MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro, vốn được phát triển dành riêng cho iPhone 16 Pro. Máy có thiết kế bo tròn với nhiều màu sắc, màn hình Liquid Retina 13 inch với viền đồng nhất kiểu iPad, bàn phím Magic Keyboard cùng màu với thân máy, bàn di chuột cơ học, hai cổng USB-C, RAM 8 GB, jack cắm tai nghe, camera 1080p, hai micrô, hai loa với công nghệ âm thanh không gian Spatial Audio và thời lượng pin lên đến 16 giờ.

Trong một báo cáo trước đó, ông Kuo đã dự đoán chính xác rằng MacBook Neo sẽ được sản xuất hàng loạt vào quý 4/2025, nhưng không có màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng phiên bản thế hệ thứ hai có thể sẽ được trang bị màn hình cảm ứng.

Sản phẩm gây ấn tượng với nhiều lựa chọn màu sắc hấp dẫn.

Mặc dù vậy, đó không phải là MacBook có màn hình cảm ứng đầu tiên của Apple bởi công ty dự kiến sẽ tung sản phẩm MacBook Pro cao cấp với màn hình OLED với thiết kế mới, cùng tích hợp cảm ứng trên màn hình thông qua công nghệ on-cell để giảm độ dày.

Sau khi thiết bị này ra mắt và macOS 27 tích hợp hỗ trợ cảm ứng, việc các dòng MacBook khác cũng có tính năng cảm ứng là điều rất hợp lý, đặc biệt khi nhiều đối thủ như HP, Lenovo, Acer và ASUS đã trang bị màn hình cảm ứng cho sản phẩm của họ. Theo Kuo, tính đến tháng 9/2025, thông số kỹ thuật của MacBook Neo thế hệ thứ hai vẫn đang được thảo luận, với khả năng trang bị chip A19 Pro nhanh hơn và RAM 12 GB.

Màn hình cảm ứng sẽ giúp xử lý tác vụ tốt hơn trong MacBook Neo 2.

Ngoài ra, chuyên gia phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cũng cho biết Apple có thể mở rộng thương hiệu “Neo” sang các thiết bị giá rẻ khác như Apple Watch SE, biến nó thành “Apple Watch Neo”.