Bí mật đằng sau loại pin than gây chấn động của Trung Quốc

Từ hàng thế kỷ nay, nhiệt điện than luôn bị coi là "kẻ thù" của môi trường do khói bụi và lượng phát thải CO2 khổng lồ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu do ông Tạ Hòa Bình dẫn đầu tại Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) đã chứng minh điều ngược lại với công nghệ Pin nhiên liệu than trực tiếp không phát thải.

Pin nhiên liệu than mới vượt qua giới hạn Carnot để nâng cao tiềm năng hiệu suất.

Cụ thể, thay vì đốt than để lấy nhiệt chạy tua-bin hơi nước – một quy trình tiêu tốn năng lượng và bị giới hạn hiệu suất ở mức 40% (theo định luật Carnot) – hệ thống mới sử dụng than như một nguồn năng lượng điện hóa trực tiếp. Than được nghiền mịn, tinh chế và đưa vào buồng anode của pin. Tại đây, phản ứng oxy hóa trực tiếp xảy ra qua màng oxit, tạo ra dòng điện ngay tại chỗ mà không cần bất kỳ bộ phận chuyển động cơ khí nào.

Điểm đắt giá nhất của công nghệ này là khả năng thu giữ carbon tuyệt đối. Khí CO2 sinh ra trong quá trình phản ứng không bị xả ra môi trường mà được thu hồi ngay tại chỗ để chuyển hóa thành nguyên liệu hóa học hữu ích hoặc các hợp chất ổn định như natri bicacbonat.

Tầm nhìn của nhóm nghiên cứu không chỉ dừng lại ở các nhà máy trên mặt đất. Công nghệ ZC-DCFC có thể được triển khai ngay tại các vỉa than nằm sâu tới 2 Km dưới lòng đất – nơi việc khai thác truyền thống là quá tốn kém và nguy hiểm. Thay vì đào than mang lên bề mặt, hệ thống sẽ chuyển hóa than thành điện năng ngay tại chỗ (in situ) và chỉ truyền tải điện lên trên.

Ảnh minh họa pin than.

Giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tận dụng được các nguồn tài nguyên khó tiếp cận, giảm bớt áp lực thiếu hụt năng lượng khi các mỏ than nông dần cạn kiệt.

Mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để tối ưu độ bền vật liệu, nhưng "pin nhiên liệu than" của Trung Quốc đã mở ra một chương mới cho ngành năng lượng. Đây chính là chiếc chìa khóa giúp biến than đá trở thành nguồn năng lượng sạch, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không toàn cầu.