Phát hiện quy luật "đóng băng" không - thời gian làm chấn động giới vật lý

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một "cuốn sách quy luật" vô hình nằm sâu trong cấu trúc không-thời gian của Einstein. Khám phá này cho thấy vũ trụ không hề hỗn loạn như chúng ta tưởng mà vận hành theo những ràng buộc hình học cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả ở những nơi khắc nghiệt nhất.

Ảnh minh họa.

Giải mã sự hỗn loạn của vũ trụ

Từ hơn một thế kỷ trước, Albert Einstein đã tin rằng không-thời gian là một "tấm vải" động, có thể bị uốn cong, kéo giãn bởi vật chất và năng lượng. Tuy nhiên, việc dự đoán tấm vải đó sẽ biến dạng ra sao trong những sự kiện dữ dội nhất – như khi hai lỗ đen "nuốt chửng" nhau – luôn là một bài toán hóc búa khiến các nhà vật lý điên đầu.

Thế nhưng, bằng một bước đi đột phá khi áp dụng các nguyên lý của vật lý plasma vào trọng lực, nhóm nghiên cứu tại Đại học Columbia đã phát hiện ra một sự thật kinh ngạc: Có những cấu trúc trọng lực không bao giờ bị phá vỡ, chúng "khóa chặt" và bảo tồn thông tin bất chấp mọi biến động.

Quy luật "Nút thắt dây thừng" trong không gian

Khám phá này dựa trên khái niệm "đóng băng" (frozen-in). Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một nút thắt trên sợi dây thừng. Bạn có thể kéo giãn, uốn cong hay xoắn sợi dây đó theo bất kỳ hướng nào, nhưng nút thắt vẫn sẽ tồn tại trừ khi bạn chủ động tháo nó ra.

Trong vũ trụ, các "đường trường trọng lực" cũng hành xử tương tự. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả khi không-thời gian bị vặn xoắn cực hạn bởi lực hấp dẫn khổng lồ của lỗ đen, các liên kết hình học cốt lõi vẫn được giữ vững. Điều này có nghĩa là chúng ta đã tìm thấy những giá trị "bất di bất dịch", giúp các nhà khoa học có thể "đọc vị" và dự đoán hành vi của các hố đen hay sao nơ-trôn với độ chính xác chưa từng có.

Bài toán hóc búa trong quy luật không-thời gian vừa hé lộ.

Kỷ nguyên mới của thiên văn học trọng lực

Phát hiện này không chỉ là một bước tiến về lý thuyết thuần túy mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn cho các đài quan sát sóng hấp dẫn như LIGO (Mỹ), Virgo (Ý) và sứ mệnh LISA tương lai của NASA/ESA.

Khi đã nắm được các quy luật "ngầm" của không-thời gian, chúng ta có thể dựng lại kịch bản của các vụ va chạm vũ trụ từ hàng tỷ năm trước một cách rõ nét như đang xem một bộ phim hành động. Đây chính là chìa khóa để mở ra những chương mới trong cuốn sách lịch sử của vũ trụ mà bấy lâu nay chúng ta chỉ mới nhìn thấy những trang giấy nhòe lệ.