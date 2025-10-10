VTVcab và Tập đoàn Mai Linh công bố hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 10/10, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Tập đoàn Mai Linh đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kết hợp và phát huy thế mạnh của hai thương hiệu hàng đầu.

Sự kiện này mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động của hai bên, từ truyền thông, quảng cáo, bảo hiểm đến vận tải, nhằm tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ ưu việt, mang lại lợi ích cộng hưởng cho cả hai doanh nghiệp, cho khách hàng và cho cộng đồng.

VTVcab và Tập đoàn Mai Linh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện.

Theo nội dung ký kết, VTVcab sẽ trở thành đối tác chiến lược và duy nhất cung cấp các dịch vụ quảng cáo, truyền thông trên toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh vận tải của Tập đoàn Mai Linh, bao gồm hệ thống xe và ứng dụng trên toàn quốc.

VTVcab được quyền tiếp cận và triển khai các dịch vụ kinh doanh đa dạng của mình, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm, tới mạng lưới khách hàng, cán bộ nhân viên và tài xế rộng lớn của Tập đoàn Mai Linh.

Hai bên cũng cam kết xây dựng các chương trình bán chéo sản phẩm, dịch vụ, tận dụng tệp khách hàng lớn của nhau để gia tăng hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị phần và nâng cao giá trị thương hiệu.

Sự kiện công bố hợp tác chiến lược toàn diện giữa VTVcab và Tập đoàn Mai Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Huy Năm - Tổng Giám đốc VTVcab chia sẻ: “Sự hợp tác giữa VTVcab và Tập đoàn Mai Linh là sự kết hợp mang tính cộng hưởng giữa hai thương hiệu Việt có độ phủ sóng và uy tín sâu rộng. Chúng tôi tin rằng, bằng việc kết hợp thế mạnh về nội dung, truyền thông của VTVcab với mạng lưới vận tải và hệ sinh thái đa dạng của Tập đoàn Mai Linh, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị mới, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, ưu việt và đóng góp tích cực vào đời sống xã hội”.

Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh khẳng định: “Tập đoàn Mai Linh không ngừng nỗ lực để mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và tạo ra môi trường làm việc an toàn, phúc lợi cho đội ngũ nhân viên. Hợp tác chiến lược toàn diện với VTVcab, một đơn vị uy tín trực thuộc Đài THVN, sẽ giúp chúng tôi làm phong phú thêm hệ sinh thái của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông và các dịch vụ giá trị gia tăng như bảo hiểm. Đây là bước đi chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm của tập đoàn”.

Hợp tác chiến lược toàn diện này là nền tảng vững chắc để VTVcab và Tập đoàn Mai Linh triển khai các dự án cụ thể, cam kết trở thành đối tác lâu dài, cùng nhau phát triển vì lợi ích chung của hai bên và của cộng đồng.