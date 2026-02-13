Top 3 thiết bị công nghệ không thể thiếu cho đại hội "dọn nhà đón Tết"

Việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết từ lâu đã trở thành một "nghi thức" bận rộn nhưng đầy ý nghĩa của người Việt. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của công nghệ, công việc này nay đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Năm nay, thị trường gia dụng thông minh ghi nhận sự lên ngôi của bộ ba thiết bị chuyên dụng, giúp giải quyết triệt để những khu vực khó nhằn nhất trong nhà, mang lại không gian sống sạch khuẩn và tràn đầy năng lượng cho năm mới.

Giường nệm và sofa là những nơi tích tụ nhiều mạt bụi và vi khuẩn nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình dọn dẹp truyền thống. Dreame D20 Pro xuất hiện như một vị cứu tinh với lực hút mạnh mẽ 15.500 Pa kết hợp tần số rung lên đến 64.000 lần mỗi phút, giúp đánh bật bụi mịn và mạt bám sâu trong các lớp vải dày. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống ánh sáng xanh chuyên dụng giúp soi rõ những hạt bụi li ti mà mắt thường không thấy được, cùng đèn LED UV diệt khuẩn đến 99,9%, đảm bảo môi trường ngủ hoàn toàn sạch sẽ cho gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc hút bụi, thiết bị còn tích hợp tấm gia nhiệt kim loại cung cấp mức nhiệt ổn định 55 độ C và luồng hơi nóng 70 độ C để hút ẩm, tiêu diệt bọ rệp và ngăn chặn nấm mốc phát triển trong thời tiết ẩm nồm dịp Tết. Với thiết kế tay cầm công thái học chỉ nặng khoảng 2 Kg và dây điện dài 5 mét, người dùng có thể dễ dàng thao tác trên mọi bề mặt từ chăn ga đến rèm cửa.

Xiaomi Vacuum Cleaner P30 định nghĩa lại khái niệm dọn dẹp linh hoạt với trọng lượng thân máy siêu nhẹ chỉ 860g, giúp việc đưa máy lên cao để hút bụi trần nhà hay rèm cửa trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Dù nhỏ gọn, máy vẫn sở hữu động cơ tốc độ cao 110.000 vòng/phút tạo ra lực hút ấn tượng 22.000 Pa, dễ dàng xử lý từ rác thô đến bụi mịn trong các khe kẽ hẹp. Viên pin 8.000mAh cung cấp thời gian hoạt động lên đến 40 phút ở chế độ Eco, đủ để bạn làm sạch toàn bộ căn hộ chỉ trong một lần sạc.

Sự tiện lợi của P30 còn nằm ở cổng sạc USB Type-C hiện đại, cho phép sạc chung với điện thoại hoặc pin dự phòng, cực kỳ linh hoạt cho cả việc dọn dẹp nội thất xe hơi. Hệ thống lọc 5 giai đoạn với hiệu suất lọc 99,8% giúp giữ lại các tác nhân gây dị ứng, trả lại luồng không khí trong lành cho ngôi nhà.

Với mức giá chưa tới 2 triệu đồng, đây là thiết bị đa năng "ngon - bổ - rẻ" mà bất kỳ gia đình nào cũng nên sở hữu để tối ưu hóa thời gian dọn dẹp cuối năm.

Lau kính trên cao luôn là nỗi ám ảnh vì sự nguy hiểm và khó khăn, nhưng với Ecovacs Winbot W1 Pro, cửa kính nhà bạn sẽ luôn sáng bóng mà không tốn một chút sức lực nào.

Robot này tiên phong sử dụng công nghệ phun nước chéo tự động (Dual Cross Water Spray), giúp làm mềm vết bẩn và lau sạch chỉ sau một lần lướt qua. Thuật toán WIN-SLAM 3.0 thông minh giúp robot tự lập kế hoạch đường đi zigzag tối ưu, bao phủ toàn bộ diện tích kính và phát hiện các cạnh cửa để tránh va chạm hay rơi rớt.

Độ an toàn của Winbot W1 Pro được đặt lên hàng đầu với lực hút bám kính 2.800 Pa cực mạnh cùng hệ thống bảo vệ 8 cấp. Đặc biệt, pin dự phòng UPS 650mAh tích hợp sẵn cho phép robot duy trì lực bám trên kính tới 30 phút ngay cả khi mất điện đột ngột, giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng ở các tòa nhà cao tầng.