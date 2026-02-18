Sắp ra mắt cặp smartphone vàng nguyên chất hình long - phượng cực long lanh

Theo một số thông tin từ mạng xã hội Trung Quốc, Dreame – cái tên quen thuộc trong lĩnh vực đồ gia dụng thông minh đang chuẩn bị tung ra dòng điện thoại mới với thiết kế xa xỉ, sử dụng vật liệu vàng nguyên chất và đá quý.

Thông tin này lập tức tạo ra nhiều tranh luận. Liệu những chiếc điện thoại “trang sức” như vậy có mang lại giá trị thực tế cho người dùng hay không?

Nguồn tin cho biết, dòng điện thoại Aurora sắp ra mắt bao gồm hai phiên bản đặc biệt với mặt lưng bằng vàng nguyên chất, đính đá quý và kim cương, kèm họa tiết chạm khắc hình phượng hoàng hoặc rồng. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự độc đáo và xa xỉ. Thực tế, những chiếc điện thoại thiên về tính sưu tầm thường có mức giá rất cao, khiến phần lớn người dùng khó tiếp cận. Ngoài ra, vật liệu kim loại quý cũng có thể làm tăng trọng lượng thiết bị, ảnh hưởng đến sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Hình ảnh tin đồn của 2 điện thoại bằng vàng nguyên chất mang thương hiệu Dreame.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về cấu hình phần cứng hay phần mềm của dòng Aurora, các hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm camera của điện thoại khá lớn, nhiều khả năng tích hợp hệ thống ba hoặc bốn ống kính.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Dreame tham gia thị trường smartphone. Trước đó, hãng từng công bố một số thiết bị khác như Dreame E1, Air1 và RS1. Trong đó, Air1 được định vị là mẫu máy mỏng nhẹ với thân máy khoảng 5,9 mm và trọng lượng 172 gram, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự gọn gàng. E1 lại là thiết bị tầm trung với màn hình 6,67 inch và pin 5.000 mAh, tập trung vào nhu cầu cơ bản.

Điện thoại Dreame RS1.

Dreame RS1 là mẫu flagship khi sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin dung lượng lớn - 7.200 mAh và sạc nhanh 90W, kết hợp màn hình AMOLED 6,85 inch cùng hệ thống camera 50MP + 64MP + 50MP. Tuy vậy, thiết kế của RS1 vẫn mang phong cách cầu kỳ với lớp phủ vàng và đá nhân tạo.

Việc một thương hiệu gia dụng chuyển sang sản xuất smartphone cũng cho thấy xu hướng mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh đang diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, thành công lâu dài không chỉ phụ thuộc vào thiết kế nổi bật mà còn nằm ở khả năng tối ưu trải nghiệm người dùng, dịch vụ hậu mãi và mức giá hợp lý.