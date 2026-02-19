Từ tìm kiếm đến khám chữa bệnh: AI đã định hình lại thói quen con người thế nào?

Lịch sử đã chứng minh các công nghệ mới như radio, tivi, máy tính hay điện thoại thông minh nhanh chóng trở thành trung tâm của đời sống.

Giờ đây, sự hiện diện ngày càng lớn của các công cụ AI như ChatGPT, Gemini, Claude hay Perplexity đang tái định hình cách con người xử lý dữ liệu, sáng tạo và thực hiện các tác vụ thường nhật.

AI đang âm thầm thay đổi cuộc sống của con người, từ tìm kiếm đến chỉ đường. Ảnh: Tom's Guide

Tìm kiếm: Nhận câu trả lời thay vì danh sách liên kết

Sự thay đổi lớn nhất trong năm 2026 là việc tìm kiếm trực tuyến chuyển từ "tìm thông tin" sang "nhận câu trả lời".

Thay vì trả về hàng loạt đường dẫn (link) xanh như trước, AI của Google giờ đây giải mã ý định của người dùng, tóm tắt kết quả hàng đầu, so sánh các nguồn và đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh ngay đầu trang.

Tính cá nhân hóa cũng được đẩy mạnh. Dựa trên vị trí, lịch sử tìm kiếm và thói quen duyệt web, hai người cùng nhập một truy vấn có thể nhận được hai kết quả khác nhau.

AI cũng hiểu rõ ngữ cảnh, giúp người dùng không cần thực hiện nhiều thao tác tìm kiếm nối tiếp.

Nhiếp ảnh: Tự động chỉnh sửa và phân loại

Thư viện ảnh trên điện thoại thông minh hiện nay có khả năng tự động xử lý các khâu hậu kỳ phức tạp như điều chỉnh ánh sáng, lấy nét và xóa vật thể thừa nhờ các công cụ như Nano Banana Pro.

AI cũng giúp việc quản lý ảnh hiệu quả hơn bằng cách tự động nhận diện khuôn mặt, địa điểm, động vật và đồ vật.

Người dùng không cần gắn thẻ thủ công mà hệ thống sẽ tự động sắp xếp hình ảnh vào các danh mục như "kỷ niệm" hay "chuyến đi", giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng.

Viết lách: Trợ lý biên tập toàn năng

Dù là soạn email nhanh hay viết bài báo chuyên sâu, AI đã được tích hợp vào mọi công cụ soạn thảo. Google Gemini trong Google Workspace có thể tóm tắt hộp thư đến, soạn thảo câu trả lời, rà soát lỗi chính tả và ngữ pháp.

Sự hỗ trợ của chatbot giúp người viết giảm thiểu tình trạng bí ý tưởng, tạo ra các đề xuất mới mẻ và hoàn thiện văn phong.

Sức khỏe: Theo dõi chủ động và hỗ trợ y tế

AI đã biến đồng hồ thông minh và ứng dụng thể dục thành các trạm theo dõi sức khỏe hàng ngày. Công nghệ này giám sát nhịp tim, đếm bước chân và phân tích mức độ vận động ngay cả khi người dùng đi dạo hay tập luyện cường độ cao.

Trong y tế, các bác sĩ sử dụng AI để quét phim X-quang (X-Rays), ưu tiên các ca bệnh nghiêm trọng và đánh dấu các dấu hiệu cảnh báo triệu chứng trước khi chúng trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

Di chuyển: Dự đoán lộ trình thông minh

Việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn nhờ sự kết hợp giữa AI và GPS. Các ứng dụng điều hướng không chỉ chỉ đường mà còn dự đoán mô hình giao thông, ghi nhận điều kiện thời tiết và thông báo tai nạn để đề xuất lộ trình tối ưu.

Thậm chí, AI còn dự đoán điểm đến trước khi người dùng nhập liệu. Ví dụ, ứng dụng có thể tự động hiển thị đường về nhà ngay khi vừa khởi động dựa trên thói quen di chuyển của chủ nhân.