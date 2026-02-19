Giới công nghệ nói gì về 'tận thế ngành phần mềm'?

Theo Business Insider, ghi nhận của Phố Wall cho thấy từ đầu tháng 2, thị trường xảy ra đợt bán tháo khiến giá trị vốn hóa của nhiều công ty công nghệ lớn giảm hơn 1.000 tỷ USD trước khi phục hồi nhẹ. Một trong những nguyên nhân được xác định đến từ loạt công cụ AI lập trình liên tiếp ra mắt với tốc độ nhanh và nâng cấp đột phá, như Anthropic với Opus 4.6, OpenAI với GPT-5.3-Codex, hay trước đó là Microsoft GitHub Copilot X (2026). Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo công nghệ chia thành nhiều luồng ý kiến về việc trí tuệ nhân tạo có khiến lĩnh vực kinh doanh phần mềm lập trình đi đến hồi kết hay không.

Elon Musk

Elon Musk (phải) trong cuộc họp toàn thể nhân viên của xAI tháng 2/2026. Ảnh:xAI

Elon Musk cho rằng AI sẽ tiến bộ nhanh chóng và có thể lập trình hiệu quả, khiến việc viết code truyền thống không còn cần thiết. "Mọi thứ sẽ chuyển biến, có thể ngay cuối năm nay, đến mức bạn thậm chí không cần tự viết code nữa. AI sẽ trực tiếp tạo ra mã nhị phân", tỷ phú phát biểu trong cuộc họp tuần trước với toàn thể nhân viên xAI - công ty trí tuệ nhân tạo vừa sáp nhập vào SpaceX đầu tháng 2.

Theo Musk, người dùng chỉ cần yêu cầu AI tạo mã nhị phân được tối ưu hóa cho một đầu ra cụ thể, bỏ qua quy trình lập trình truyền thống và không cần các bước trung gian. "Chúng tôi kỳ vọng Grok Code sẽ đạt trình độ tiên tiến nhất trong 2-3 tháng tới. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh", ông nói thêm.

Jensen Huang

Theo CEO Nvidia Jensen Huang, phần mềm là công cụ để AI sử dụng, không phải để thay thế. Trí tuệ nhân tạo sẽ sử dụng những chức năng mà phần mềm cung cấp thay vì tự phát minh ra công cụ của riêng mình.

"Có một quan niệm rằng lĩnh vực công cụ lập trình đang suy thoái và bị AI thay thế, thể hiện rõ qua việc giá cổ phiếu của nhiều công ty phần mềm đang phải chịu áp lực lớn. Đây là điều phi lý nhất trên đời và thời gian sẽ chứng minh", ông nói trong sự kiện Cisco AI Summit 2026 đầu tháng này.

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Người đứng đầu Nvidia cũng nêu các "điểm sáng" trong lĩnh vực phần mềm, với Service Now, SAP Software Solutions, Cadence hay Synopsis. Đây là những công ty vẫn duy trì sức hút bằng cách kết hợp AI vào công cụ của mình, cho thấy sự thích nghi khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ.

Sam Altman

CEO OpenAI Sam Altman đánh giá thị trường phần mềm sẽ "biến động lớn" khi AI bùng nổ. "Chắc chắn lĩnh vực này chưa chết, nhưng mọi thứ đã khác rồi", ông nói với TBPN tuần trước. "Cách tạo ra và sử dụng phần mềm sẽ thay đổi, nhưng nếu muốn trải nghiệm người dùng nhất quán, sẽ có những thứ AI chưa làm được".

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: TechCrunch

Với các đợt bán tháo của doanh nghiệp công nghệ đang diễn ra trên thị trường chứng khoán, Altman cho rằng xu hướng này có khả năng sẽ tiếp tục. "Tôi nghĩ tình hình sẽ còn biến động một thời gian nữa, khi mọi người tìm hiểu xem mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng nào", ông nhận xét.

Sridhar Vembu

Nhà sáng lập công ty phần mềm Ấn Độ Zoho Sridhar Vembu đánh giá phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) sẽ sớm bị AI loại bỏ. SaaS là mô hình theo truyền thống dựa vào sự tương tác của con người với giao diện người dùng (UI). Nếu tác nhân AI thực hiện các tác vụ thông qua API hoặc quy trình nền, lợi thế của gói phần mềm API đắt tiền sẽ biến mất.

Ông Sridhar Vembu. Ảnh: Money Control

Vembu cho rằng SaaS từ lâu "đã dễ bị tổn thương" do chi tiêu nhiều hơn cho bán hàng và tiếp thị thay vì tập trung kỹ thuật. "Trí tuệ nhân tạo chính là chiếc kim chọc thủng quả bóng bay khổng lồ này", Vembu viết trên X, thêm rằng "đã yêu cầu nhân viên xem xét khả năng công ty sẽ phá sản" nếu không thay đổi để thích nghi.

Steven Sinofsky

Steven Sinofsky, thành viên cốt cán trong nhóm phát triển Windows 7 và 8 của Microsoft, cho biết AI đang thay đổi cách lập trình viên con người xây dựng phần mềm. Tuy nhiên, câu chuyện về sự diệt vong ở lĩnh vực này "vô nghĩa".

"Ý tưởng một công ty chuyên về phần mềm sẽ biến mất vì một mô hình ngôn ngữ lớn nào đó thật vô lý", Sinofsky viết trên X.

Ông Steven Sinofsky. Ảnh: Cnet

Theo ông, đúng là sẽ có một số công ty thất bại nếu không theo kịp xu hướng AI. Những chu kỳ như vậy từng xảy ra trong lĩnh vực bán lẻ và truyền thông. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị kỹ, doanh nghiệp sẽ vượt qua dễ dàng hơn. "Hãy sẵn sàng", ông nhấn mạnh. "Đây là giai đoạn thú vị nhất từ trước đến nay đối với kinh doanh phần mềm và công nghệ".

Rene Haas

Ông Rene Haas. Ảnh: ARM

CEO ARM Rene Haas cho rằng AI đe dọa lĩnh vực phần mềm là câu chuyện đang bị thổi phồng. "Theo tôi, việc triển khai AI còn lâu mới khai thác hết giá trị tiềm năng của nó", ông nói với FT. "Thị trường đang rơi vào sự hỗn loạn nhỏ".

Tháng trước, ông cũng hạ thấp tầm ảnh hưởng của AI với nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mọi thứ chỉ đang trong giai đoạn triển khai ban đầu, đặc biệt là khi áp dụng vào doanh nghiệp, chưa thể tác động sâu rộng.