Top 4 smartphone Android đáng mua hơn Galaxy Z Tri Fold

Samsung Galaxy Z TriFold đã chính thức bán ra tại Mỹ với mức giá lên tới 2.900 USD (khoảng 75,4 triệu đồng), trở thành chiếc điện thoại Android phổ thông đắt nhất thị trường hiện nay. Không thể phủ nhận đây là một sản phẩm thể hiện đỉnh cao kỹ thuật của Samsung với thiết kế màn hình gập ba táo bạo và màn hình trong lên tới 10 inch. Tuy nhiên, khi đặt Galaxy Z TriFold vào bối cảnh sử dụng thực tế và túi tiền của số đông người dùng, câu hỏi lớn được đặt ra là: liệu số tiền này có thực sự xứng đáng?

Galaxy Z TriFold.

Thực tế cho thấy, với mức chi phí này, người dùng có thể lựa chọn nhiều smartphone Android khác hợp lý hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hằng ngày về tính tiện dụng, độ bền, hiệu năng và giá trị lâu dài. Dưới đây là 4 lựa chọn đáng cân nhắc hơn Galaxy Z TriFold.

1. Samsung Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 39,59 triệu đồng

Lựa chọn đầu tiên và cũng hợp lý nhất chính là Samsung Galaxy Z Fold 7. So với Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold 7 không quá phô trương nhưng lại cân bằng hơn rất nhiều trong sử dụng hằng ngày.

Galaxy Z Fold 7.

Trong khi Galaxy Z TriFold nặng tới 309 gram và dày 12,9 mm khi gập, Galaxy Z Fold 7 chỉ nặng khoảng 215 gram và mỏng 8,9 mm. Sự khác biệt này cực kỳ rõ ràng khi bỏ túi quần, cầm lâu hay sử dụng một tay. Galaxy Z Fold 7 vẫn sở hữu màn hình trong lớn khoảng 8 inch, đủ cho công việc, giải trí và đa nhiệm nhưng không đánh đổi quá nhiều về tính cơ động.

Quan trọng hơn, Galaxy Z Fold 7 dùng cùng vi xử lý, hệ thống camera, phần mềm và chính sách cập nhật như Galaxy Z TriFold, nhưng rẻ hơn nhiều. Với phần lớn người dùng, Galaxy Z Fold 7 đã đáp ứng quá đủ mà không khiến họ cảm thấy “mang theo một viên gạch” mỗi ngày.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 27,58 triệu đồng

Xét trên góc độ thực tế, Galaxy S25 Ultra lại là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Chiếc flagship này không có màn hình gập nhưng sở hữu màn hình 6,9 inch chất lượng cao, sắc nét hơn cả hai màn hình của Galaxy Z TriFold, kèm lớp phủ chống phản chiếu. Máy có độ bền cao với khung chắc chắn, kính bảo vệ thế hệ mới và chuẩn kháng nước bụi IP68, điều mà Galaxy Z TriFold chưa thể mang lại trọn vẹn.

Galaxy S25 Ultra.

Về camera, Galaxy S25 Ultra thậm chí còn vượt trội hơn Galaxy Z TriFold ở ống kính tele và góc siêu rộng. Máy cũng hỗ trợ bút S Pen – một lợi thế lớn cho ghi chú, làm việc và sáng tạo. Với mức giá thấp hơn Galaxy Z TriFold tới khoảng gần 50 triệu đồng, Galaxy S25 Ultra rõ ràng là lựa chọn kinh tế và an toàn hơn cho đa số người dùng.

3. OnePlus 13

Giá bán từ: 12,45 triệu đồng

Nếu ưu tiên hiệu năng, pin và tốc độ sạc, OnePlus 13 là cái tên rất đáng chú ý. Đây là một trong những smartphone Android được đánh giá cao nhất trong năm 2025.

Máy có màn hình AMOLED 6,9 inch chất lượng cao, pin 6.000 mAh – thuộc nhóm lớn nhất thị trường cùng sạc nhanh 80W. Hiệu năng mạnh, camera tốt và thiết kế gọn gàng khiến OnePlus 13 trở thành chiếc điện thoại “dùng sướng” đúng nghĩa.

OnePlus 13.

Điểm đáng nói nhất là giá bán. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản 512 GB của OnePlus 13 rẻ hơn Galaxy Z TriFold tới hơn 60 triệu đồng. Với số tiền chênh lệch đó, người dùng hoàn toàn có thể mua thêm một thiết bị cao cấp khác mà vẫn chưa chạm tới mức giá của Galaxy Z TriFold.

4. Motorola Razr Ultra

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Đây là một hướng đi hoàn toàn khác đến từ Motorola Razr Ultra. Thay vì biến điện thoại thành máy tính bảng cỡ lớn, Motorola Razr Ultra tập trung vào tính di động.

Motorola Razr Ultra.

Khi mở ra, Motorola Razr Ultra hoạt động như một smartphone Android cao cấp với màn hình khoảng 7 inch, chip Snapdragon mạnh mẽ, camera tốt và pin đủ dùng. Nhưng khi gập lại, máy trở nên cực kỳ nhỏ gọn, dễ bỏ túi áo, túi quần hay ví nhỏ.

Galaxy Z TriFold không thể mang lại trải nghiệm này. Với những ai ưu tiên tính tiện lợi, một thiết bị gập nhỏ gọn như Razr Ultra có giá thấp hơn rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều.

Giá trị sử dụng quan trọng hơn sự phô diễn công nghệ

Galaxy Z TriFold là minh chứng cho khả năng sáng tạo phần cứng của Samsung nhưng không phải sản phẩm dành cho số đông. Trọng lượng lớn, giá quá cao và tính cơ động thấp khiến TriFold khó trở thành thiết bị dùng hằng ngày với đa số người dùng.

Ngược lại, những cái tên như Galaxy Z Fold 7, Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 hay Motorola Razr Ultra đều mang lại giá trị sử dụng rõ ràng hơn. Chúng cân bằng tốt giữa hiệu năng, độ bền, trải nghiệm thực tế và chi phí bỏ ra.

Với người tiêu dùng thông minh, câu hỏi không phải là “công nghệ nào mới nhất” mà là “thiết bị nào phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách”. Và trong bối cảnh đó, Galaxy Z TriFold rõ ràng không phải câu trả lời tối ưu.