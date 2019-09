Đánh giá Huawei Nova 5T: Màn hình tràn 4 cạnh, hiệu năng ấn tượng

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 13:30 PM (GMT+7)

Sức mạnh của Nova 5T tương tự những flagship đàn anh như Mate 20 Pro hay P30 Pro nhưng giá bán chỉ bằng một nửa.

Điện thoại Huawei Sự kiện:

Huawei đã trình làng dòng smartphone mới nhất thuộc Nova Series là Nova 5T cách đây không lâu. Sản phẩm này có điểm nhấn ở 5 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), gồm 4 camera sau và 1 camera trước, chạy vi xử lý Kirin 980 AI cao cấp, 8GB RAM và 128GB ROM, có sạc nhanh.

Huawei Nova 5T có mặt lưng hiệu ứng gradient.

Thiết kế

Cảm giác đầu tiên khi trên tay Huawei Nova 5T đó là màn hình tràn ra cả 4 cạnh và mặt lưng hiệu ứng phản chiếu ánh sáng như hào quang đẹp mắt. Ở cạnh phải, cảm biến vân tay được tích hợp ngay trong phím nguồn khiến chiếc Nova 5T trông khác biệt và mang hơi hướng của một flagship cao cấp hoặc cận cao cấp, dù giá máy chỉ thuộc tầm trung.

Đáng chú ý, camera trước của Nova 5T được thiết kế ngay trong màn hình với hình dạng một "nốt ruồi" nhỏ gọn. Yếu tố then chốt này kết hợp với loa thoại chếch lên cạnh trên giúp màn hình 6,26-inches tràn ra tứ phía, qua đó thu gọn kích thước máy. Chẳng hạn so với chiếc iPhone 8 Plus có kích thước màn hình 5,5-inches, Nova 5T dù nhỏ gọn hơn nhưng vẫn mang tới trải nghiệm 6,26-inches rộng rãi.

Cảm biến vân tay tích hợp trong nút nguồn.

Tuy nhiên trên thực tế, tùy tính cách của từng người dùng mà có thể họ sẽ thích camera trong màn hình hay không. Ngoài ra, dù có nhiều vượt trội trong thiết kế nhưng nếu Huawei chế tác cụm camera sau ít lồi hơn và các đường nét uyển chuyển hơn thì sẽ hoàn hảo hơn.

Hiệu năng

Kirin 980 AI là một trong những vi xử lý mới mẻ do Huawei phát triển, nhằm đáp ứng các tác vụ trí tuệ nhân tạo như tên gọi "AI" của nó. Trải nghiệm game PUBG ở độ phân giải cao nhất và toàn màn hình, mọi thứ hoạt động mượt mà, không có gì phải phàn nàn. Hiệu năng của Nova 5T còn thể hiện qua thời gian hồi đáp nhanh khi mở ứng dụng, lướt web.

Nova 5T có màn hình tràn đều ra cả 4 cạnh.

Nhìn chung, Kirin 980 AI kết hợp với 8GB RAM, 128GB ROM và được sự hỗ trợ bởi hệ điều hành EMUI 9.1 (tùy biến từ Android Pie), Huawei Nova 5T đáp ứng tốt mọi ứng dụng, game hiện có trên Google Play dù là nặng nhất.

Để dễ hình dung, có thể nói sức mạnh của Nova 5T tương tự những flagship đàn anh như Mate 20 Pro hay P30 Pro (giá trên 20 triệu đồng) nhưng giá bán chỉ bằng một nửa (8,99 triệu đồng). Đồng thời, Nova 5T cũng đả bại nhiều đối thủ ở cùng phân khúc giá, chẳng hạn RAM và ROM của Nova 5T gấp đôi Samsung Galaxy A50s, nhiều hơn 2GB RAM và gấp đôi bộ nhớ trong khi so với Xiaomi Mi 9T.

Về khả năng bảo mật, Nova 5T hỗ trợ đầy đủ cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt. Có thể nói tốc độ nhận diện vân tay trên Nova 5T là "thần tốc" và xứng đáng được đánh giá cao nhất hiện nay. Tương tự, tính năng nhận diện khuôn mặt cũng siêu tốc và chính xác.

Ngoài ra, Nova 5T được tích hợp công nghệ Huawei SuperCharge 22.5W giúp sạc pin nhanh, cho phép nạp viên pin trên Huawei Nova 5T từ 0% lên 50% chỉ trong 30 phút. Tuy nhiên, viên pin 3.750mAh chưa thể gọi là "khủng".

Camera

Huawei Nova 5T có tính năng xác định ngữ cảnh chụp với sức mạnh của AI và công nghệ tối ưu hóa phân vùng với camera chính 48MP, ống kính góc rộng 16MP, ống macro 2MP (khoảng cách tối thiểu 4cm) và ống kính 2MP để đo chiều sâu tạo hiệu ứng xóa phông. Những yếu tố này giúp tạo ra bức ảnh giàu chi tiết, độ phơi sáng được cân bằng trong nhiều điều kiện ánh sáng môi trường khác nhau.

Ảnh selfie bằng Nova 5T.

Với chế độ siêu chụp đêm cầm tay (Handheld Super Night Mode), Huawei đã tiên phong trong việc cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng trên điện thoại nhờ vào công nghệ cảm biến ánh sáng thông minh, khử nhiễu ảnh cải tiến cũng như khả năng hiệu chỉnh và ổn định đa khung hình mà không cần chân máy. Song trải nghiệm thực tế cho thấy tính năng chụp đêm sẽ hiệu quả nhất khi chụp cảnh sắc, đường phố, còn với ảnh chân dung thì chưa như mong đợi.

Một bức ảnh đêm chụp bằng Nova 5T.

Bên cạnh đó, smartphone này còn ổn định hình ảnh bằng AI - AI Image Stabilization (AIS), khóa phơi sáng tự động - Auto Exposure Lock (AEL) và khóa lấy nét tự động - Auto Focus Lock (AFL) phối hợp cùng nhau để đảm bảo hình ảnh sắc nét và chi tiết, đặt nền tảng cho việc tạo ra các video chuyên nghiệp.