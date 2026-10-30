Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu sẽ kéo dài tới khi nào?

Các nhà sản xuất và người tiêu dùng hiện đang phải đối mặt với hệ quả từ nhu cầu bộ nhớ tăng cao, chủ yếu do việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Vấn đề này sẽ lan rộng sang nhiều linh kiện khác và kéo dài lâu hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Trong báo cáo tài chính quý 3 công bố hôm thứ Tư, nhà sản xuất bộ nhớ SK Hynix cho biết, hãng đã đạt doanh thu 104 nghìn tỷ won (77 tỷ USD) cùng lợi nhuận ròng 39,7 nghìn tỷ won (29 tỷ USD), nhờ vào doanh số kỷ lục.

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Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận rằng mức doanh thu cao này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung bộ nhớ đang bị thiếu hụt. "Sự gia tăng năng suất nhờ AI" đã thúc đẩy việc ứng dụng AI rộng rãi hơn, từ đó dẫn đến các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng.

Với triển vọng các trung tâm dữ liệu AI sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tương lai gần, SK Hynix cảnh báo về vấn đề nguồn cung: nguồn cung hiện tại không theo kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường sẽ phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật trong các "quy trình sản xuất tiên tiến" (leading-edge processes) cũng như thời gian xây dựng kéo dài để thiết lập các cơ sở sản xuất mới. SK Hynix dự báo rằng nhu cầu về bộ nhớ sẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung cho đến tận năm 2030.

Vấn đề lan rộng

Việc phải chờ đợi nhiều năm để giá bộ nhớ ổn định hoặc trở lại mức bình thường đã là một tin xấu, nhưng đây không phải là vấn đề duy nhất mà AI gây ra.

Theo Nikkei Asia, một nút thắt nguồn cung khác đang ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thiết bị điện tử: tình trạng thiếu hụt bảng mạch in (PCB).

Cũng giống như máy tính cá nhân hay máy chủ doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng AI cần đến các bảng mạch in (PCB) để kết nối mọi thành phần và giúp chúng vận hành đồng bộ với nhau.

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Các nhà sản xuất máy chủ AI sử dụng những bo mạch chủ tùy chỉnh, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng các yêu cầu đặc thù của quá trình xử lý AI. Điều này gây áp lực lớn lên thị trường PCB, ảnh hưởng đến mọi đơn vị cần sử dụng loại linh kiện này.

Các nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) như HP và Dell đang sớm chốt thỏa thuận với các nhà cung cấp để tránh tình trạng hạn chế năng lực cung ứng. Điều này sẽ tác động đến chi phí sản xuất các bảng mạch trên toàn ngành.

Giá cao hơn, trong thời gian dài hơn

Đây lại là một vấn đề lớn đối với người tiêu dùng nói chung, bao gồm cả người dùng các thiết bị của Apple. Giống như các nhà sản xuất PC và thiết bị điện tử khác, Apple phải cạnh tranh trên cùng một thị trường với những hạn chế tương tự.

Apple có lợi thế nhờ quy mô khổng lồ và mạng lưới chuỗi cung ứng rộng khắp. Hãng sẽ tận dụng năng lực của mình để đảm bảo nguồn cung linh kiện từ rất sớm.

Tuy nhiên, cũng như vấn đề về bộ nhớ, đây không phải là giải pháp mà Apple có thể duy trì lâu dài. Nếu giá tiếp tục tăng, chi phí này cuối cùng sẽ đổ dồn lên người tiêu dùng, khiến giá thành của các dòng iPhone và máy Mac trong tương lai trở nên đắt đỏ hơn.

Trước đó, giới chuyên gia đã dự báo rằng cuộc khủng hoảng nguồn cung RAM sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trước khi có dấu hiệu cải thiện. Dù các nhà sản xuất bộ nhớ đang nỗ lực mở rộng cơ sở hạ tầng nhanh nhất có thể nhưng đây vẫn là một quá trình kéo dài nhiều năm.

Trừ khi xảy ra một biến động lớn, làm giảm nhu cầu của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đối với bộ nhớ và bảng mạch, chúng ta có lẽ sẽ phải đối mặt với tình trạng giá sản phẩm tăng cao trong vài năm tới.