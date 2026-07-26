Tên lửa khổng lồ của tỷ phú Elon Musk làm nên điều ngoạn mục với ‘số 13 may mắn’

Ngày 24/7 (giờ Mỹ), tên lửa Starship cao 124m rời bệ phóng tại căn cứ của SpaceX ở cực nam bang Texas. NASA theo dõi sát chuyến bay này vì đây là bước quan trọng trong kế hoạch sử dụng Starship làm tàu đổ bộ Mặt Trăng, đưa các phi hành gia lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Hành trình kéo dài khoảng 1 giờ kết thúc bằng cú hạ cánh xuống biển rất nhẹ, giúp tàu vũ trụ vẫn nổi trên Ấn Độ Dương khi chương trình truyền hình trực tiếp của SpaceX kết thúc, khiến đội ngũ hỗ trợ tại bãi phóng vỡ òa trong tiếng reo hò.

Trước đó, SpaceX thay thế 6 trong số 33 động cơ của tầng đẩy Super Heavy sau khi chúng không thể khởi động trong lần đếm ngược tuần trước, khiến vụ phóng phải hủy vào phút chót. Trong chuyến bay Starship hồi tháng 5, tầng đẩy cũng gặp trục trặc động cơ, khiến nó không thể quay trở lại theo kế hoạch.

Lần này, tất cả các động cơ đều hoạt động khi cất cánh. Tuy nhiên, số động cơ khởi động lại trong quá trình quay về không đủ, khiến tầng đẩy rơi quá nhanh và lao xuống Vịnh Mexico. Trong khi đó, tàu Starship tiếp tục bay về phía đông và lần lượt triển khai các vệ tinh Starlink ở độ cao 200km trước khi quay lại khí quyển.

Đây là chuyến bay thứ 13 của tên lửa lớn và mạnh nhất thế giới, đồng thời là chuyến bay thứ 2 trong năm của phiên bản nâng cấp Starship V3. Tương tự lần thử trước, cả tầng đẩy lẫn tàu vũ trụ đều không được thiết kế để thu hồi mà sẽ rơi xuống biển sau nhiệm vụ.

Tàu vũ trụ bằng thép không gỉ với thiết kế mang phong cách cổ điển lơ lửng theo phương thẳng đứng trên Ấn Độ Dương trước khi nhẹ nhàng tiếp nước, cách điểm xuất phát hơn 16.000 km. Theo SpaceX, đây là lần tái nhập khí quyển thành công nhất từ trước đến nay, với tầng đẩy chỉ còn vài đám cháy nhỏ khi nổi trên mặt nước.

“Chúng tôi thực sự rất phấn khích”, kỹ sư SpaceX Kate Tice nói và gọi đây là “chuyến bay may mắn số 13”.

Hướng tới những sứ mệnh lớn

20 vệ tinh Starlink đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước khi cùng Starship tái nhập khí quyển trên Ấn Độ Dương.

Sau khi được phóng ra từ hệ thống của Starship, các vệ tinh Starlink mới đã thiết lập liên lạc bằng laser với những vệ tinh Starlink thế hệ cũ đang hoạt động trên quỹ đạo. Với hơn 10.000 vệ tinh Starlink cung cấp dịch vụ Internet, SpaceX hiện sở hữu chùm vệ tinh lớn nhất thế giới.

Trong số vệ tinh mới, 6 vệ tinh được trang bị camera để chụp ảnh lớp chắn nhiệt của Starship ở cuối chuyến bay và truyền về Trái đất những hình ảnh có độ nét rất cao, kể cả khi con tàu đang nổi trên mặt biển.

Lớp chắn nhiệt cũng được lắp các cảm biến nhằm đo áp lực cực lớn tác động lên tàu trong quá trình phóng và tái nhập khí quyển.

“Rất háo hức chờ xem những gì chúng ta sẽ học được từ sứ mệnh này”, Giám đốc NASA Jared Isaacman viết trên mạng xã hội X.

SpaceX muốn bảo đảm lớp chắn nhiệt của Starship đủ khả năng chịu nhiệt khi quay trở lại khí quyển, trước khi thử đưa tàu đáp xuống bệ phóng Starbase gần biên giới Mỹ - Mexico.

Công ty trước đó đã nhiều lần sử dụng cặp tay robot khổng lồ tại bệ phóng để bắt thành công tầng đẩy Super Heavy. Họ định áp dụng phương pháp tương tự đối với tàu Starship.

NASA cần Starship hoàn tất quá trình thử nghiệm và sớm đạt khả năng bay lên quỹ đạo để các phi hành gia của sứ mệnh Artemis III - gồm 3 người Mỹ và 1 người Ý - có thể tập luyện ghép nối tàu Orion với Starship vào năm tới.

Đối với tỷ phú Elon Musk, Starship còn là phương tiện hiện thực hóa tham vọng xây dựng thành phố trên sao Hỏa. Ông cũng đã bắt đầu nhận đặt chỗ cho các chuyến du lịch tới sao Hỏa và Mặt trăng.