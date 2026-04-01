iPhone Fold đang khiến iFan mất dần niềm tin

Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Apple có thể ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong năm 2026, được gọi là iPhone Fold hoặc iPhone Ultra. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng từ nhiều chuyên gia phân tích, thiết bị này có thể không đạt được mức doanh số cao ngay từ giai đoạn đầu.

Theo một số nguồn tin, iPhone màn hình gập sẽ không ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9, có thể được giới thiệu muộn hơn, thậm chí đến tháng 12 mới bắt đầu bán ra thị trường. Điều này khiến thời gian phân phối trong năm 2026 bị rút ngắn đáng kể.

Do đó, dự báo Apple có thể chiếm tới 28% thị phần smartphone màn hình gập toàn cầu ngay trong năm đầu tiên khó khả thi. Với thời gian bán hàng chỉ kéo dài khoảng một tháng, mức thị phần chỉ có thể dao động từ 5 - 10%.

Thách thức từ sản phẩm thế hệ đầu

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ là bản chất “thế hệ đầu tiên” của sản phẩm. Các thiết bị mới thường cần thời gian để hoàn thiện về thiết kế, độ bền và trải nghiệm người dùng.

Một số nguồn tin cho rằng để giữ giá bán ở mức cạnh tranh, Apple có thể phải chấp nhận một số thỏa hiệp về cấu trúc hoặc vật liệu. Điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của người dùng, đặc biệt là khi các sản phẩm của Apple thường được đánh giá cao về độ hoàn thiện.

Ngoài ra, thiết kế của iPhone Fold theo các rò rỉ hiện tại không quá khác biệt so với các thiết bị đã có trên thị trường như dòng Galaxy Z Fold hoặc Pixel Fold. Điều này có thể khiến sản phẩm khó tạo ra sự đột phá rõ rệt đối với người dùng đã quen với smartphone màn hình gập.

Thị trường điện thoại màn hình gập trong những năm gần đây phát triển chậm hơn so với dự báo ban đầu. Dù vẫn có tăng trưởng, phân khúc này chưa trở thành xu hướng phổ biến như smartphone truyền thống.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Apple tham gia, tổng quy mô thị trường vẫn bị giới hạn. Kỳ vọng về mức tiêu thụ hàng chục triệu chiếc iPhone màn hình gập trong thời gian ngắn vì vậy trở nên khó đạt được.

Khả năng tăng trưởng trong dài hạn

Dù có thể không đạt thành công ngay lập tức, iPhone Fold vẫn được kỳ vọng tạo ra sự quan tâm lớn từ người dùng, đặc biệt là những người đang sử dụng hệ sinh thái Apple.

Ảnh CAD iPhone màn hình gập.

Kinh nghiệm từ các sản phẩm khác cho thấy, "Nhà Táo" thường cải tiến mạnh mẽ qua từng thế hệ. Do đó, các phiên bản sau của iPhone màn hình gập có thể hoàn thiện hơn về thiết kế, độ bền và tính năng, từ đó cải thiện sức cạnh tranh.