Chọn sai dung lượng pin dự phòng, coi chừng gặp rắc rối

Chỉ số mAh càng cao, thời gian sử dụng và số lần sạc cho thiết bị càng nhiều. Các bộ pin dự phòng hiện có dung lượng từ 2.500 mAh đến 50.000 mAh hoặc hơn, trong đó những sản phẩm được Consumer Reports khuyên dùng thường có dung lượng từ 5.000 mAh đến 30.000 mAh.

Về lý thuyết, một pin sạc 5.000 mAh có thể sạc đầy pin cho Galaxy S26 một lần.

Để minh họa, điện thoại Galaxy S26 có pin 4.300 mAh, trong khi Pixel 10 có pin 4.970 mAh. Một pin dự phòng 5.000 mAh có thể sạc đầy cả 2 thiết bị này ít nhất một lần. Nếu sở hữu pin dự phòng 10.000 mAh, người dùng có thể sạc hai lần, và với 20.000 mAh, người dùng có thể sạc khoảng 4 lần. Mặc dù vậy, đó chỉ là lý thuyết bởi số lần sạc này còn dựa vào hiệu suất mà viên pin đó mang lại.

Lưu ý khi mua pin dự phòng

Khi chọn pin dự phòng, hãy cân nhắc đến thiết bị mà mình sẽ sạc và số lần cần sạc lại. Pin dung lượng lớn hơn sẽ cho phép người dùng sạc nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và máy chơi game cầm tay từ một nguồn duy nhất. Tuy nhiên, quy định hàng không Việt Nam (cập nhật 2026) cấm mang sạc dự phòng trong hành lý ký gửi. Tùy thuộc các hãng hàng không, nhưng phần lớn chỉ cho hành khách mang tối đa 2 sạc dự phòng dưới dạng hành lý xách tay, công suất trên 100Wh nhưng không vượt quá 160Wh, tương đương khoảng 27.000 mAh.

Các hãng hàng không có quy định mang pin dự phòng lên máy bay khác nhau.

Nếu có ý định sử dụng pin dự phòng cho các thiết bị như Nintendo Switch hoặc Steam Deck, hãy chọn pin có dung lượng tối thiểu 10.000 mAh để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Ngoài dung lượng, người dùng cũng nên xem xét tính di động của pin. Các loại sạc lớn hơn, được gọi là trạm điện di động, có thể sạc thiết bị hàng chục lần nhưng thường cồng kềnh và không phù hợp để mang theo khi đi máy bay. Những sản phẩm này thường được sử dụng trong các chuyến đi dài hoặc khi cắm trại.

Tóm lại, việc lựa chọn sạc dự phòng phù hợp không chỉ dựa vào dung lượng mà còn cần cân nhắc đến nhu cầu sử dụng và tính tiện lợi trong di chuyển.