Sạc dự phòng giá rẻ từ Trung Quốc sắp biến mất?

Sạc dự phòng hiện là phụ kiện phổ biến tại Việt Nam nhờ mẫu mã đa dạng, dễ mua và giá rẻ. Phần lớn sản phẩm trên thị trường đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, do đó bất kỳ thay đổi nào về tiêu chuẩn đều có khả năng tác động trực tiếp đến giá bán trong nước.

Quy định mới của Trung Quốc có thể gây tác động đến giá bán sạc dự phòng.

Chính vì vậy, dự thảo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đề xuất gần đây có thể ảnh hưởng đến mức giá pin dự phòng mà người dùng có thể mua sắm. Cụ thể, MIIT đã yêu cầu tất cả sạc dự phòng sản xuất tại Trung Quốc sẽ phải công khai công nghệ pin, ngày sản xuất và khuyến nghị thời hạn sử dụng. Sản phẩm cũng phải đáp ứng loạt yêu cầu khắt khe như không cháy, không nổ, không nứt vỡ hay rò rỉ, kể cả trong điều kiện đoản mạch, sử dụng quá mức hoặc môi trường nhiệt độ, áp suất cao.

Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc (SAC) cho biết, nếu quy định mới được thông qua sẽ buộc các hãng thực hiện hàng chục cải tiến kỹ thuật, từ đó khiến chi phí sản xuất và giá bán tăng lên. Tác động này có thể lan sang Việt Nam, nơi phần lớn pin dự phòng đang bán ra đều nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiện tại, chỉ những sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn 3C mới được phép mang lên các chuyến bay tại Trung Quốc. Nhiều du khách mang theo pin dự phòng không đạt chuẩn đã bị tịch thu tại sân bay. Các loại pin không đáp ứng 3C cũng bị cấm lưu hành nội địa.

Hướng đi nào cho các nhà sản xuất sạc dự phòng?

Khi dự luật mới có hiệu lực, tiêu chuẩn 3C sẽ được thay thế bằng một hệ thống an toàn mới, với thời gian chuyển tiếp từ 6 đến 12 tháng để các hãng điều chỉnh.

Được biết, loạt quy định được MIIT đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ nổ pin dự phòng xảy ra trên máy bay thời gian gần đây. Cuối tháng 1, một máy bay của Air Busan (Hàn Quốc) bị cháy do pin dự phòng trong hành lý phát nổ, gây thiệt hại lớn dù không có thương vong.

Trong năm 2025, nhiều hãng công nghệ Trung Quốc cũng đã chủ động thu hồi hàng loạt mẫu sạc dự phòng trên thị trường do nguy cơ cháy nổ, với một số mẫu xuất hiện cả tại Việt Nam.

Cũng không loại trừ khả năng các nhà sản xuất tại Trung Quốc có thể tách riêng hai dòng sản phẩm nếu dự luật được thông qua. Các dòng sản phẩm này gồm phiên bản đạt chuẩn cao cho thị trường nội địa, và phiên bản tiêu chuẩn thấp hơn dành cho xuất khẩu để giá bán ở nước ngoài vẫn duy trì ở mức cạnh tranh.