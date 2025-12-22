Nguy cơ game, phim mới chưa phát hành bị hacker "cuỗm" mất bởi... AI

Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay đổi cách thức mọi người mua vé, xem phim và chơi game, đồng thời định hình lại cách kẻ xấu lợi dụng những trải nghiệm này để tấn công người dùng. Ngành công nghiệp giải trí đặc biệt nhạy cảm với AI hơn các lĩnh vực khác, bởi công nghệ này không chỉ tự động hóa quy trình vận hành nội bộ, mà còn trực tiếp tham gia vào khâu sáng tạo.

Cụ thể, hãng bảo mật này dự báo, AI sẽ khiến cơ chế điều chỉnh giá vé (dynamic pricing) trở nên nhanh và chi tiết hơn. Ở khía cạnh ngược lại, công nghệ này cũng cung cấp cho phe đầu cơ những công cụ đắc lực để săn lùng các sự kiện sinh lời béo bở, triển khai "bot" tự động trên quy mô lớn và thao túng giá bán lại trên nhiều nền tảng trong cùng lúc.

Ngoài ra, khi các kỹ xảo máy tính (CGI) cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn thông qua các nền tảng AI đám mây, các hãng phim sẽ kết nối với mạng lưới rộng lớn hơn gồm các nhà cung cấp nhỏ và đội ngũ nhân sự tự do (freelancer). Kaspersky dự đoán kẻ tấn công sẽ nhắm vào các mắt xích yếu trong trong chuỗi cung ứng mở rộng này bằng cách xâm nhập các hệ thống render (render farms), các phần mềm bổ trợ (plug-in) cho đến các studio hậu kỳ nhỏ lẻ.

Các mạng lưới phân phối nội dung (CDN - Content Delivery Network) hiện đang đảm nhiệm việc lưu trữ và vận chuyển các tập phim chưa phát hành, các bản dựng trò chơi và các luồng phát sóng trực tiếp cho nhiều thương hiệu lớn ngành giải trí. Việc quá nhiều nội dung giá trị bị tập trung vào một số ít nhà cung cấp đã vô tình biến họ thành những mục tiêu béo bở.

"Kẻ tấn công được trang bị AI có khả năng xây dựng sơ đồ hạ tầng CDN hiệu quả hơn, từ đó xác định chính xác nơi lưu trữ nội dung quý giá và khai thác các lỗ hổng mật khẩu hoặc lỗi cấu hình. Chỉ cần xâm nhập thành công một lần, tin tặc có thể đánh cắp hàng loạt tác phẩm cùng lúc hoặc cài cắm mã độc vào luồng phát trực tiếp", Kaspersky cảnh báo.

Người chơi và những người dùng am hiểu công nghệ sẽ tiếp tục tìm cách bẻ khóa (jailbreak) các trợ lý AI hoặc trình chỉnh sửa trong game, đồng thời sử dụng các mô hình tạo sinh bên ngoài để sản xuất các nội dung vốn bị cấm như các kịch bản bạo lực hoặc nhạy cảm, rồi đưa ngược lại vào game hoặc các bản "mod" (chỉnh sửa). Ngoài ra, dữ liêu cá nhân cũng có nguy cơ lọt vào các sản phẩm sáng tạo do AI tạo ra nếu dữ liệu huấn luyện không được sàng lọc kỹ, chẳng hạn như tên thật hoặc thông tin nhận dạng.

Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách đang hướng tới việc yêu cầu minh bạch về nội dung do AI tạo ra, đồng thời siết chặt quy định cấp phép cho việc huấn luyện AI trên tài liệu có bản quyền. Kaspersky dự báo, thực tế này sẽ thúc đẩy sự ra đời của các vị trí nhân sự mới trong các doanh nghiệp giải trí. Đó là những chuyên gia tập trung hoàn toàn vào quản trị AI.