Chiếc iPhone nhiều người "ước" nhưng doanh số lại "hẻo"

Thành công của những chiếc iPhone cao cấp trong gia đình iPhone 14, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, là không thể phủ nhận, ngay cả khi chúng có giá đắt đỏ. Tuy nhiên, Apple đã đưa ra giả định sai lầm rằng một phiên bản màn hình lớn của iPhone 14 tiêu chuẩn của họ sẽ thu hút sự chú ý sau khi doanh số iPhone 14 Plus vẫn liên tục “lẹt đẹt”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, sự chênh lệch về giá giữa iPhone 14 Pro và iPhone 14 Plus là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ này. iPhone 14 Plus không chỉ thiếu các tính năng có trên iPhone 14 Pro, chẳng hạn như Dynamic Island, mà còn sử dụng chip A15 Bionic giống như iPhone 13 Pro Max - một thiết bị được đánh giá “gần như hoàn hảo”. Do đó, đối với nhiều người dùng Internet, mua iPhone 13 Pro Max đã qua sử dụng sẽ tốt hơn so với mua iPhone 14 Plus mới.

Trong thực tế, iPhone 14 Plus không phải là một thiết bị quá tệ nhờ màn hình tuyệt vời, thiết kế và hiệu năng ổn định. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại đó. Kết quả là, doanh số bán hàng tổng thể của iPhone 14 Plus thực sự phản ánh sự thờ ơ của người dùng. Theo Digitimes, nhà sản xuất iPhone 14 và 14 Plus là Pegatron đã chứng kiến mức thu nhập sụt giảm hàng tháng, với việc doanh thu của họ giảm 28,3% trong tháng 11.

Digitimes cho rằng, iPhone 14 Plus được phát hành sau hơn một tháng so với các mẫu khác là lý do duy nhất dẫn đến sự thất bại. Do sự chậm trễ, khách hàng có cơ hội tìm hiểu về các tính năng độc đáo của iPhone 14 Pro. Họ đã từ bỏ iPhone 14 Plus khi nhận ra rằng sản phẩm sẽ không thu được lợi ích, và tỷ lệ chất lượng/giá của nó cũng không đặc biệt hấp dẫn. iPhone 14 và 14 Plus dường như ngày càng đại diện cho một thế hệ đã mất khi chúng chỉ chiếm tổng cộng 36% doanh số smartphone của Apple trong năm 2022.

Được biết, iPhone 14 Plus bao gồm 3 biến thể lưu trữ 128 GB, 256 GB và 512 GB, với mức giá khởi điểm tại Việt Nam vào khoảng từ 23 triệu đồng.

